Эксперт сообщил о трансформации протестной активности в Белоруссии: Лукашенко не сможет ее задушить

Эксперт отметил, что Александру Лукашенко пока удается удерживать позиции. Политик продолжает контролировать государственный аппарат. С начала августа было зафиксировано лишь небольшое количество случаев нелояльности чиновников и силовиков к режиму.
При этом попытка президента организовать открытый диалог о реформе Конституции провалилась. В результате Лукашенко вновь решил сделать ставку на силу. В Минске и других крупных городах прошли жесткие задержания демонстрантов.
Ляхович предположил, что с приходом холодов уличная активность уменьшится. Многие белорусы боятся заразиться коронавирусом, и потому будут проводить больше времени дома. В результате протестная активность трансформируется.
"Она будет проявляться в других формах. Александр Лукашенко не сможет задушить протестное движение", – выразил мнение политолог.
Напомним, ситуация в Белоруссии обострилась в начале августа. Оппозиционеры остались недовольны результатами выборов президента и обвинили руководство республики в обмане. В результате столкновений с силовиками пострадали сотни человек.
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