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Почему Путин отказался поддержать Тихановскую

Почему Путин отказался поддержать Тихановскую

Светлана Тихановская. Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www/www.globallookpress.com
Кремль в белорусском политическом кризисе встал на сторону Александра Лукашенко. Политолог Алексей Зубец объяснил, чем российскому руководству не угодила оппозиция и ее лидер Светлана Тихановская.

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После президентских выборов в Белоруссии перед Владимиром Путиным стоял выбор между Александром Лукашенко и Светланой Тихановской, объявившей себя победительницей, отметил эксперт. Проблема в том, уверен Алексей Зубец, что поддержка оппозиции вышла бы России боком.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Помочь Тихановской – поставить крест на интересах Москвы в соседней республике, заявил эксперт. Приход оппозиции к власти привел бы к социально-экономическому краху и политическому хаосу в Белоруссии – Кремль хочет этого меньше всего, пояснил аналитик.

"Поддерживать Тихановскую в ущерб Белоруссии точно никто не будет", – сказал Зубец в интервью порталу "Украина.ру".

При этом эксперт уверен, что в нынешнем виде режим Лукашенко обречен. Кремль настроен на нормализацию обстановки в Белоруссии и смену власти в стране через политические реформы, указал политолог.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Обстановка в Белоруссии вновь обострилась после окончания срока ультиматума Тихановской. Политик дала Лукашенко 13 дней, чтобы объявить об уходе в отставку. Также она потребовала освободить политзаключенных и прекратить насилие в отношении демонстрантов. Бывший кандидат в президенты призвала силовиков переходить на сторону народа.

В понедельник, 26 октября, ряд белорусских предприятий приостановили работу. Однако общенациональной забастовки не случилось.

В минувшее воскресенье в Минске прошел очередной марш оппозиции. Силовики применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. СМИ сообщили о 160 задержанных.

Автор: 29 октября 2020, 21:00 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Эту бабу надо судить за преднамеренное нанесение тяжких экономических.моральных.устоев Полностью за эти три месяца обвалила экономику.разобщила людей,развалила дисциплину.которая так долго создавалась Лукой К чему она призывае-ни к работе.<цензура> развалу страны Да,ей платят миллиоеы американцы,которые сейчас полностью вней разочаровались,но у людей то нет денег Как они будут выживать КАК
Гость
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Эти эксперты или белены объелись, или травки накурились. Тут и дураку ясно , что для Путина сам факт свержения диктатора важнее всего и он делает все чтобы процесс смены власти прошел по другому сценарию
Гость
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это быдло такое,чтобы ее поддерживать Наглая.нахрапистая с громадными амбициями баба вкусили хвост славы и теперь не может от нее отказаться Кто она такая,чтобы ее слушать вообще Зачем ее СМИ печатают Пусть себе трендит в ванной и будет довольна Что она может предложить кроме анархии,экстремизма Она разваливает экономику.калечит психику людей Теперь молодежь может не ходить на учебу-ничего не будет,подорвала полностью самодисциплинуНарод загипнотизирован,ему понравилось-не работать,не учиться=разрушает вс к.прессингует Обломовщиной.которую выбить потом из сознания людей очень тяжело
Гость
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Кто слушает эту предательницу и тварь кухарку Как можно поддерживать оппозицию,если она преднамеренно ведет и токает страну в пропасть,к краху Не работать,не учиться,сидеть или стоять на улицах призывает за громадные деньги эта баба Как ей не стыдно заниматься такими подлыми вещами Никто не может толком сказать,что они хотят Ведь они все имеютСтрана самодостаточная,дисциплинированнся,люди добрые,умные,красивые,не конфликтныеИ эта быдло все преворачивает с ног на голову Ее надо судить за экстремизм.за разбой в стране,хаос ,анархиб И как они будут жить после этих забасточок Что думают.-помогут
TOMOC
Ответить
никто не знает на что способен мерзкий Санчоус пока Коля универ не закончит.
1

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