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Власти Белоруссии о первом дне

Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась

Фото: Стрингер/ТАСС
25 октября истек срок действия ультиматума оппозиционера Светланы Тихановской. По всей Белоруссии была объявлена забастовка.
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В понедельник утром возле предприятия "Гродно Азот" собралось около ста рабочих, после чего начались задержания. Милиционеры доставили в отделение от пяти до десяти участников забастовки.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

После этого некоторые сотрудники завода ушли домой, другие же прошли на его территорию и приступили к работе, сообщает белорусский телеграм-канал "Радио Свобода".

Власти республики рассказали, что большинство собравшихся возле "Гродно Азота" не являются рабочими и не имеют к заводу никакого отношения. "Попытка раскачать ситуацию провалилась", – уточнили они.

Все остальные крупные предприятия – МЗКТ, Белнефтехим, БелАЗ, Беларуськалий – работают в штатном режиме. Все сотрудники находятся на местах, обстановка нормальная.

Эти данные опровергли в телеграм-канале Nexta Live. "Мы получаем сотни сообщений о забастовках в Белоруссии. Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг", – говорится в сообщении.

Две недели назад оппозиционер Светлана Тихановская объявила властям республики ультиматум. Она потребовала, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента и освободил всех политзаключенных.

Также она настояла на том, чтобы в отношении мирных демонстрантов было прекращено насилие, а все люди, причастные к жестким задержаниям, понесли наказание.

В противном случае с понедельника, 26 октября, начнется "общенациональная забастовка", блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Автор: 26 октября 2020, 11:31 Источник: Телеграм-канал Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
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Нет, это Вы обделались по полной программе - бастуют студенты, строители, работники сферы услуг, ну и кого они наказали, кроме как сами себя ! Рабочий класс, труженики села работают, понимая, что бастовать, это рубить <цензура> на котором держится их благосостояние! Так что не выдавайте змагары желаемое за действительное! А насчёт помощи , которую обещает Тихановска это бред сивой кобылы!
Гость
Ответить
Гость
Ну тупые же эти скотошенковцы. Себе врут. Проснитесь, вы обделались. Это крах лукавого режима.
Вооооо трепачи собрались, подмога кухарке, половник с шумовкой😄😄😄😄
Гость
Ответить
Подогретая Польшей, Прибалтами кухарка возомнила, что может своими 10% перевернуть всю Белорусь???😄😄😄 Это какими же её кофе с добавками угощают там, что озверели на всю Белоруссии, это надо же так призывать народ к гибели своей независимой, цветущей Родины??? Да какая Белорусь для неё родина??? Если она полностью продалась Западникам и их пропаганде... Во смеху то будет, когда её выкинут, как не оправданный, провалившийся и ни кому не нужный материал...
Гость
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> Это крах лукавого режима.
Это крах РБ-БССР.
Закрытие заводов, вузов, липовой академии наук.
На этих заасфальтированных площадках будут толкаться литвины и впаривать друг другу поношеные шмотки.
И скорей бы уже.
Голод - лучший воспитатель.
Гость
Ответить
Ну тупые же эти скотошенковцы. Себе врут. Проснитесь, вы обделались. Это крах лукавого режима.
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