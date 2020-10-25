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Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской

Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com/
До 100 тысяч человек вышли на улицы в Минске, чтобы выразить свой протест после истечения срока ультиматума Светланы Тихановской Александру Лукашенко. Народ постарались загнать обратно с применением самых жестких методов.
прочитано 4883 раза

Очевидцы рассказывают о взрывах, которые раздаются вечером 25 октября в Минске. Судя по всему, с таким звуком срабатывают светошумовые гранаты, применяемые силовиками для разгона протестующих.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Акции протеста, до этого несколько затухающие, получили второе дыхание после того, как Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко. Президент сделал вид, что не услышал никаких требований. Крайний срок истек и на улицы в Минске и во многих других городах Белоруссии вышли люди.

С протестующими Александр Лукашенко не пошел на переговоры. Где-то в отношении митингующих применили газ, где-то забросали толпу светошумовыми гранатами. В Сети также появилась информация о применении силовиками оружия с резиновыми пулями.

Из разных городов Белоруссии приходят новости о десятках задержанных. Однако пока оценить число людей, которых удалось схватить силовикам, не представляется возможным. Кроме того, люди сообщают о перебоях с интернетом.

Эксперты отмечают, то нынешнее обострение может оказаться решающим. Оппозиция призывают людей выйти на общенациональную забастовку. При этом верные Александру Лукашенко силовики наглядно продемонстрировали, что готовы к самым отчаянным мерам.

Автор: 25 октября 2020, 19:00
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Уходи!
Гость
Ответить
Как вот так вот можешь ненавидеть свой народ , жируя на его горбу ?! Нерукопожатный, недоговороспособный самозванец и тиран !!!
гость
Ответить
Фашизм-лукашзм.
Гость
Ответить
Белорусы , сценарий ваших протестов, как две капли воды , похож на предыдущие протесты в других странах. В частности в Украине. У вас одни и реже режиссеры. Обещания дают просто сказочные. Но потом их не выполняют. Вы наивные?
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