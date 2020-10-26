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Тихановская объявила о начале

Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть

Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Светлана Тихановская сдержала обещание, которое дала своим соотечественникам. Политик объявила, что в Белоруссии начинается "общенациональная забастовка".
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Светлана Тихановская придерживается тактики, которая является полной противоположностью действиям Александра Лукашенко. Батьку часто упрекали в том, что он обманывает своих граждан, а альтернативный народный лидер решила сдерживать свои обещания.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки". Дело в том, что срок ультиматума, который она выдвинула действующей власти, подошел к концу.

По мнению Тихановской, народ показал правящей элите, что солидарность является сегодня главной движущей силой в стране. Она подчеркнула, что самым наглядным подтверждением этому является численность людей, вышедших на улицы.

Политик отметила, что режим по-прежнему сделал ставку на насилие и просчитался. Власть не готова отвечать за свои слова, поэтому народ взял инициативу в свои руки, подчеркнула Тихановская.

Напомним, что в минувшее воскресенье в белорусской столице люди вышли на очередную протестную акцию. По информации, просочившейся в прессу, силовики применяли против мирных граждан светошумовые гранаты и резиновые пули.

Автор: 26 октября 2020, 08:14 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
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Коричневоглазая цыганка Тихановская-Пилипчук планирует строить свою специфическую страну.
Что умеют и любят цыгане: гадать-врать "по руке", красть лошадей и торговать наркотой.
Это будет интересно понаблюдать - как в б.индустриальном государстве РБ публика кинется перепродавать подержанное барахло и впаривать друг другу наркоту.
Гость у Влада
Ответить
Гость
Когда у народа украли голоса и подавляют силой его протест остается только бастовать. Остановить все. Терпеть неудобства и лишения. И готовиться к следующему шагу - партизанской гражданской войне. Отступать нельзя!
Да какой с тебя партизан. Ты способен только на диване лежать и мышку пластмассовую гонять, потому что от настояще ты на абажур залезешь и обмочишься. В партизаны ...... дурак и есть дурак.
Гость
Ответить
Пардон <цензура>, знаток выгребных ям и унитазов. Что ж вы всех тут присутствующих в свой фекальный мир тяните? В детстве какашки кушали? Экий вы капрофил, батенька. Подите, умойтесь и зубы почистите, а то запашок дурной от вас. И не тащитесь по гуану, есть более приятные и возвышенные вещи. Полагаю вы поняли, вонючка?
Я тоже хочу, чтобы Беларусь была как Украина
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Белорусизацию внедрить!
Но как её осуществить?
Сначало русский запретить
И МОВУ в головы вдолбить
Лениных всех посносить
Их на нацистов заменить
Всех несогласных посадить
И запугать и отпустить
Всех через фильтер пропустить
В дурдом ненужных поселить
Их оскотинить, затравить
Русню и вату истребить
За этим строго проследить
На недовольных доносить
Заставить МОВОЙ говорить
Флаг на нацистский заменить
Но и нацистов полюбить
Гость
Ответить
Гость
Что лукашисты, страшитесь? Это вам не средневековье. Молодцы Белорусы! Никакой таракан Вас не одолеет, какими бы лозунгами не прикрывался. Вы победите! Бегите тараканчики, крысолизы. Скоро над каждым из вас суд будет. И приговор. Горячие мужественные сердца не запугать. Уясните это, продавшиеся луказванцу упырю.
Кухарка прокукарекала и что? А молодцы это те кто рвутся в золотари гуано возить европейское и горшки мыть тем кто стрелял в ваши предков и родственников. Давайте бегом к выгребным ямам.
Гость
Ответить
Что лукашисты, страшитесь? Это вам не средневековье. Молодцы Белорусы! Никакой таракан Вас не одолеет, какими бы лозунгами не прикрывался. Вы победите! Бегите тараканчики, крысолизы. Скоро над каждым из вас суд будет. И приговор. Горячие мужественные сердца не запугать. Уясните это, продавшиеся луказванцу упырю.
Гость
Ответить
Политик??? 😂Не смешите народ, два с половиной калеки, весь народ Белоруссии??? Была кухарка, ей и осталась...Пора бы мозги то из трусов вынуть, совсем протухли, как и еда, от которой она в гнилую политику подалась и свои 10% от народа Белоруссии, этой тухлятиной кормит 😡😡😡
Я тоже хочу, чтобы Беларусь была как Украина
Ответить
Ще не вмерла Украина
Но вот заложена в ней мина
Майдан, коррупция, трясина
Бандера встал из нафталина
Народ болеет! Бесовщина!
Все зомби как от героина
Опутала всех паутина
И нет страны, теперь Р У И Н А

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Но а у власти мрази

А что украинизация?
Расколотая нация
В мозгах дебилизация
Промывка - трансформация
Везде бандеризация
И де русификация
Промывка - трансформация
Везде бандеризация
И де русификация
Всех русских депортация
Гость
Ответить
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ. Миллионы не вышли на улицы, но ничего из 20 тыщ. натянут на сотни тыщ... На рынке понедельник санитарный день - но ничего "Змагары" скажут что проходит забастовка. Телеграмм каналы со всех сил пытаются насосать на "Великую победу". ЭТО диагноз...
Гость
Ответить
Гость
Когда у народа украли голоса и подавляют силой его протест остается только бастовать. Остановить все. Терпеть неудобства и лишения. И готовиться к следующему шагу - партизанской гражданской войне. Отступать нельзя!
Это не Лукашенко украл у вас голоса, это природа на вас отдохнула. Мозгов бы вам немножко...
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