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Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Большинство наблюдателей уверены. что выполнять требования оппозиции белорусские власть не намерены. Более того, они готовы нанести ответный жесткий удар.
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Уже в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко должен уйти с должности главы государства. В противном случае лидер оппозиции Светлана Тихановская пообещала ему всеобщую забастовку и перекрытие дорог. Казалось бы, у "железной леди" нет рычагов для воплощения своих угроз в жизнь, если бы не психологический фактор.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Политолог Артем Шрайбман пояснил, что "народный ультиматум" Тихановской был для власти весьма внезапным ходом и она не знает, как на него реагировать. Представителям режима может быть неизвестно о наличии или отсутствии у оппозиции реальных механизмов давления. Все это приводит к панике, в порыве которой власти рискуют допустить очередную ошибку и усугубить свое положение.

Самой страшной из подобных ошибок может быть применение огнестрельного оружия против протестующих. В настоящее время силовики, за которых так отчаянно держится Александр Лукашенко, уже активно запугивают демонстрантов обещаниями спустить курок, показывая, что они готовы к такому сценарию. По мнению Шрайбмана, таким образом власти хотят расколоть недовольных. Если хотя бы 10% испугаются и уйдут с улиц, то других уберут репрессиями, а остальные быстро устанут.

Но это может сыграть с режимом злую шутку. Угрозы оружием могут с таким же успехом раззадорить демонстрантов, а искушенные возможностью силовики могут не устоять и открыть огонь. Это приведет к невиданной доселе вспышке насилия.

Автор: 24 октября 2020, 18:00 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

гость
Ответить
Гость
смешно,железная ледя - светка пилипчук,белорусы вам не обидно,что такое вами будет руководить,конечно если дорвется.
Обидно, что 26 лет убиты на прихоти Лукашенко. Отстали от Литвы и Польши больше, чем на 15 лет. Кто этого не понимает, тот глупец и невежда. Средняя зарплата 450 долларов в Минске. В регионах 150, средняя пенсия - меньше 200 долларов. Цены выше европейских. Образование платное, бесплатная медицина бедная. В регионах люди выживают. А у этого 17 резиденций официально, 3 самолета, вертолеты. Сколько машин-не знает никто. Ледовые дворцы-стекляшки. Построил АЭС, а эл. энергию от нее отказались покупать. Долги и кредиты. Бедность, болтовня, хоккей, угрозы и хамство. Очень обидно за бездарные годы.
Гость
Ответить
смешно,железная ледя - светка пилипчук,белорусы вам не обидно,что такое вами будет руководить,конечно если дорвется.
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