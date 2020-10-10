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Политика
Эксперт: Путин воспринимает Лукашенко как препятствие для интеграции

Эксперт: Путин воспринимает Лукашенко как препятствие для интеграции

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белорусский лидер Александр Лукашенко стал барьером для продвижения российских интересов в республике. С такой оценкой выступил политолог Арсений Сивицкий.
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Белорусский вопрос последние месяцы находится в центре внимания Кремля. Судя по активным контактам российской дипломатии с западными партнерами, Москва продумывает стратегию транзита власти от Лукашенко к тем силам, которые соответствуют ее интересам, заявил Сивицкий.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Сейчас Лукашенко воспринимается Кремлем как препятствие для продвижения российских интересов в Белоруссии, констатировал политолог. Сивицкий напомнил, что в 2015 году Москва и Минск вели переговоры о размещении российской базы, однако этого не случилось из-за позиции Лукашенко. А в 2019 году белорусский лидер отказался от интеграции, отметил эксперт.

Исходя из этого политолог делает вывод: российское руководство заинтересовано в отставке Лукашенко и приходе к власти пророссийской оппозиции. Для смены политического режима в Белоруссии Россия может пойти на ситуативный союз с Западом, считает Сивицкий.

Политолог не исключил, что очень скоро в отношениях Москвы и Минска наступит новый период охлаждения и конфронтации. Российское руководство будет требовать от белорусского лидера скорейшего транзита власти. Этот сцений обсуждался на недавней встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, отметил Сивицкий.

"И выглядит так, что секретная инаугурация Лукашенко была его ответом на предложения, которые выдвинул Путин", – сказал эксперт в эфире "Радио Свобода".

Переговоры двух лидеров прошли 14 сентября в Сочи. Президенты разговаривали с глазу на глаз несколько часов. По итогам встречи Путин и Лукашенко не сделали совместных заявлений – содержание переговоров осталось тайной.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Запад не признал итогов голосования. В начале октября Евросоюз ввел персональные санкции против высших белорусских чиновников. Глава государства в этот список не попал.

10 октября 2020, 12:41 Источник: "Радио Свобода" ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

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