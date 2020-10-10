Путину посоветовали не иметь дел с Лукашенко: оппозиция смотрится выгоднее

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дружбой с Александром Лукашенко Кремль наносит урон российскому имиджу за границей и самой идее Союзного государства. Такую точку зрения высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.
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В рядах протестующих против Лукашенко немало тех, кто выступает за более тесную интеграцию с Россией, отметил политолог. Эти люди разочаровываются, когда Москва в открытую поддерживает белорусского лидера, считает Скориков.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По его мнению, дружба с Лукашенко наносит серьезный репутационный урон российскому руководству и самой идее интеграции. Эксперт уверен, что Кремлю невыгодно иметь дело с растерявшим поддержку белорусским лидером.

"Все, что будет сделано с таким токсичным Лукашенко, будет воспринято так же токсично", – убежден эксперт.

Более того, Москве в текущей ситуации невыгодна даже конституционная реформа, которую в разгар протестов анонсировал Лукашенко. Даже поддерживаемые Западом оппозиционные лидеры смотрятся предпочтительнее, чем те, кто в Белоруссии называет себя пророссийскими силами, сказал Кориков в интервью порталу "Украина.ру".

Напомним, что в разгар протестов Александр Лукашенко и Владимир Путин созванивались несколько раз. 14 сентября лидеры встретились в Сочи. Переговоры прошли без посторонних глаз, прессу на них не пустили.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Эксперты считают, что Лукашенко мог договориться с Путиным о своем уходе. В Белоруссии пройдет конституционная реформа, затем досрочные президентские выборы, считают аналитики. Есть и те, кто считает, что белорусский лидер передаст власть своему старшему сыну Виктору – помощнику главы государства по национальной безопасности.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Запад не признал итоги голосования и победу Александра Лукашенко. В начале октября Евросоюз ввел санкции в отношении нескольких десятков белорусских чиновников. Президент в санкционный список не попал.

10 октября 2020, 10:03 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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