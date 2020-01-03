"В тюрьму или в психушку": Порошенко вынесли предупреждение после новогодней речи Зеленского

Манукян убежден, что в целом речь Зеленского получилась удачной, но есть нюансы. "Судя по новогоднему выступлению Зеленского, на Украине сделан упор на замирение в обществе, которое очевидно является разнородным и разноязычным. Все бы ничего, но Крым Зеленский в своей речи упомянул зря. Хотя я понимаю, что другого выбора у него нет. Сценарий речи Зеленского получился вполне добротным, но искренностью от него совсем не веет. Хотя политик и не обязан быть искренним. Владимиру Александровичу Украину нужно заново сшивать. Вот его главная задача", – заявил он.
Кроме того, эксперт сравнил обращение Владимира Зеленского с потугами Петра Порошенко. "Хотя по сравнению с Порошенко, который снова решил произнести новогоднюю речь Зеленский смотрелся на экране эталоном адекватности. Петр Алексеевич напоминает мне готового пациента психиатрической лечебницы, которого туда по неизветсной причине никак не заберут. Надеюсь, что в 2020 году его все же ожидает перемена прописки. А уж куда его определят, в тюрьму или в психушку, покажет время", – резюмировал Манукян.
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