"В тюрьму или в психушку": Порошенко вынесли предупреждение после новогодней речи Зеленского

Новогоднее обращение президента Украина Владимира Зеленского вызвало большой резонанс. Речь политика оценил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Манукян убежден, что в целом речь Зеленского получилась удачной, но есть нюансы. "Судя по новогоднему выступлению Зеленского, на Украине сделан упор на замирение в обществе, которое очевидно является разнородным и разноязычным. Все бы ничего, но Крым Зеленский в своей речи упомянул зря. Хотя я понимаю, что другого выбора у него нет. Сценарий речи Зеленского получился вполне добротным, но искренностью от него совсем не веет. Хотя политик и не обязан быть искренним. Владимиру Александровичу Украину нужно заново сшивать. Вот его главная задача", – заявил он.

Кроме того, эксперт сравнил обращение Владимира Зеленского с потугами Петра Порошенко. "Хотя по сравнению с Порошенко, который снова решил произнести новогоднюю речь Зеленский смотрелся на экране эталоном адекватности. Петр Алексеевич напоминает мне готового пациента психиатрической лечебницы, которого туда по неизветсной причине никак не заберут. Надеюсь, что в 2020 году его все же ожидает перемена прописки. А уж куда его определят, в тюрьму или в психушку, покажет время", – резюмировал Манукян.