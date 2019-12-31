Теряет контроль: вскрылись ужасающие проблемы у Зеленского

Владимир Зеленский одержал более чем убедительную победу на выборах президента Украины, поскольку избиратели видели в нем политика, который по своим устремлениям противоположен Петру Порошенко. Провести переговоры, мирным путем добиться мира в Донбассе, наладить экономику и помирить страну с соседями – выполнение таких обещаний простой народ ждет от главы государства.

"Беззаконие, лицемерие и скотство": Порошенко разнесли после триумфа Зеленского

"Ему все сложнее и сложнее это делать – делать вид, что он выполняет свои предвыборные обещания. Зеленский теряет контроль над Украиной", – цитирует издание "Политнавигатор" бывшего депутата Верховной рады, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева.

Он напомнил, что рейтинг президента Украины продолжает свое падение. Триумф в видео успешного обмена пленными между Киевом и Донбассом способен поддержать уровень народной поддержки на приемлемом уровне, однако не надолго.

Даже, если Зеленский остановит войну, вернёт Донбасс и Крым в Украину, порохоботы всё-равно найдут зраду и будут продолжать вонять!