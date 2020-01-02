Обратившегося к народу Зеленского щелкнули по носу

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского. Он назвал слова политика комичной ситуацией.



Умеров не согласился с мнением украинского лидера. "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским. <...> Мы – частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, – это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем сталкивается со все более пугающими проблемами. Эксперты констатируют, что политик теряет контроль над ситуацией.