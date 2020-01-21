Против зарвавшегося Порошенко подготовили силовой сценарий

Во вторник, 21 января, бывший президент в очередной раз не
явился на допрос. Причину отсутствия Петр Порошенко не объяснил, рассказал
представитель Государственного бюро расследований Олег Корецкий.
Пятый президент Украины не оставил правоохранителям выбора: они готовятся привести Порошенко на допрос силой. "Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - рассказал представитель ГБР.
Госбюро расследований опубликовало на своем сайте повестку о вызове бывшего президента на два допроса. Один из них касается дела о возможной государственной измене во время подписания минских соглашений.
В ведомстве рассказали, что имя Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, он 27 раз не являлся на допросы. О сроках принудительного привода бывшего президента Корецкий не обмолвился.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро взялось за расследование о возможном отмывании Петром Порошенко преступных доходов. В том, что пятый президент нарушал законы, уверены некоторые депутаты Верховной рады. К правоохранителям обратились 11 парламентариев.
Бывший гарант конституции обвинения в свой адрес отвергает. По мнению Порошенко, уголовное преследование организовали его оппоненты.
По всей видимости, политик уверен, что ему ничего не грозит. В начале января он отправился на отдых. Роскошную яхту Порошенко заметили у Сейшельских островов.
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