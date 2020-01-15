Отмывал преступные доходы: шокирующие детали уголовного дела против Порошенко

Уголовное производство начато по поручению Высшего
антикоррупционного суда Украины. Бывший гарант Конституции обвиняется по
нескольким статьям УК. В частности, речь идет о части 5 статьи 151 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления
служебным положением". Кроме того, Петра Порошенко подозревают в отмывании
полученных преступным путем доходов.
В том, что бывший президент нарушал закон, уверены некоторые депутаты Верховной рады. В декабре в Национальное антикоррупционное бюро обратились 11 парламентариев, которые сообщили о возможных преступлениях Порошенко и его окружения в период нахождения его во власти.
Бывший президент новый виток активности следователей пока не прокомментировал. По всей видимости, уголовные дела Порошенко не слишком заботят: недавно его яхту заметили у Сейшельских островов.
⚡️ Плюс одно дело в копилке Петра Порошенко.— Klymenko Time (@KlymenkoTime) January 14, 2020
Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство о возможном завладении государственных средств экс-президентом. Соответствующее заявление подали 11 нардепов. pic.twitter.com/GBYecfuni2
Имя политика фигурирует в 13 делах, среди них – поход украинских судов в Керченский пролив в ноябре позапрошлого года. Это повлекло эскалацию в отношениях с Россией, в стране было введено военное положение. Следователи рассматривают эти действия как попытку узурпации власти.
Кроме того, экс-президента подозревают в финансовых махинациях. По некоторым данным, Порошенко мог легализовать полученные преступным путем доходы от сделок по продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и покупке ООО "Телеканал "Прямой".
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