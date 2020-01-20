Объявлено о поездке Зеленского в Москву на 9 мая

Официальный Киев продолжает заигрывать с Москвой, а Владимир Зеленский согласился на роль массовки при Владимире Путине. Об этом заявил бывший глава печально известного Института национальной памяти Владимир Вятрович.



Его возмущение вызвала планируемая поездка президента Украины на Всемирный форум Холокоста в Израиле 22-23 января. В отличие от Путина, право на выступление Зеленский не получит, возмутился Вятрович.



Он напомнил слова нынешнего украинского лидера о том, что каждый четвертый из жертв Холокоста был украинцем. "Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которое убивает украинский и оккупировало наши территории", – разразился истерикой Вятрович.

Одиозный историк предложил президенту брать пример с главы Польши Анджея Дуды. Тот, узнав, что ему не дадут слова, отказался ехать на памятное мероприятие.

Поведение Зеленского "разительно отличается" от действий Дуды, сокрушается Вятрович. По его словам, ему стыдно за украинского лидера. "Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина армию?" – задался он вопросом.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Владимиром Путиным на декабрьском саммите нормандского формата. Украинский лидер позитивно оценил общение с коллегой и заметил, что по итогам удалось провести второй обмен заключенными в Донбассе. "Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям", - сказал украинский лидер.