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Политика

"Тотальные чистки и посадки": Зеленского толкают на крайние меры

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Новости Украины, каких бы сфер жизни в стране они ни касались, являются лучшим показателем необходимости всесторонних изменений. Однако для успеха в этом деле, уверены многие эксперты, Владимир Зеленский должен быть готов пойти на самые жесткие меры.
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Проблемы, с которыми столкнулась Украина, грозят похоронить страну как независимое государство. При этом, как отмечают специалисты, сами по себе они не смертельны. Намного опаснее отсутствие достаточно квалифицированных политиков, которые бы могли исправить ситуацию.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины рассказал о реакции региональных властей на негласную рекомендацию начать экономить. "Региональные чиновники ничего умнее не придумали, как рекомендовали урезать или даже вовсе отменить премии бюджетникам", – говорится в сообщении.

Ответственные лица продемонстрировали не только отсутствие профессионализма, но и полнейшее непонимание целей своей работы. "Кадровая политика в регионах хромает, пора устроить тотальные чистки и посадки", – заключили авторы канала "Легитимный".

Сообщение о проблемах региональной власти можно расценить в том числе как призыв к президенту Украины. Владимир Зеленский может пойти на самые крайние меры, и если от этих шагов положение простых украинцев улучшится, ему не придется сталкиваться с критикой.

Зеленский пришел к власти с рекордно высоким уровнем поддержки. В дальнейшем рейтинг президента стал снижаться. Активное меньшинство набросилось на него из-за слишком миролюбивой политики, а большинство стало разочаровываться в главе государства из-за того, что он недостаточно решителен в деле урегулирования кризиса в Донбассе.

Автор: 20 января 2020, 10:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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