Профнепригоден: украинцы потребовали от Зеленского увольнения

Опубликованные в Сети записи прослушки Алексея Гончарука вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Рассуждая об экономике, премьер-министр признается, что плохо в ней разбирается. Невысокого мнения глава правительства и об умственных способностях президента Владимира Зеленского.
Заявления Гончарука возмутили украинцев. Пока глава государства думал, что делать с севшим в лужу премьером, граждане взяли инициативу в свои руки.
Они обратились к Зеленскому с петицией об увольнении главы кабмина. "В связи с профессиональной непригодностью и подрывом доверия к государственной власти и ее дискредитации освободить Гончарука Алексея Валерьевича от должности премьер-министра Украины", – сказано в петиции.
Для рассмотрения инициативы под ней должны подписаться 25 тысяч человек. На это у авторов обращения есть 91 день. Однако судьба Гончарука, видимо, будет решена гораздо раньше. В пятницу, 17 января, премьер-министр сообщил, что подал Зеленскому заявление об отставке.
"Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – сообщил политик на своей странице в "Фейсбук".
Премьер-министром Алексей Гончарук стал 29 августа прошлого года. Он активно поддержал инициативу Владимира Зеленского о распродаже украинских черноземов в частные руки. В октябре главу правительства заметили на концерте неонацистской рок-группы.
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