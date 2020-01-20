Гнусный спектакль: выходка Зеленского на похоронах вызвала шок

Украинское руководство устроило спектакль, в котором
погибшие и их родственники невольно исполняли роли статистов. Церемонию прощания
с жертвами авиакатастрофы президент Владимир Зеленский решил подать в виде
кино, закрыв для съемок дорогу к аэропорту, пишет в своем блоге киевский
политолог Михаил Чаплыга.
Из-за этого кто-то из пассажиров опоздал на рейс, другие не попали вовремя домой. Произошедшее эксперт назвал "очередным шоу "Квартала" на костях".
На днях в Киев доставили тела украинцев, погибших при крушении пассажирского Boeing 8 января в небе над Тегераном. Самолет принадлежал авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту находились 167 человек – никто не выжил.
Владимир Зеленский едет встречать тела погибших в Иране. pic.twitter.com/5OFTNe98Ri— помогите я денис (@polyspas) January 20, 2020
Поступки Владимира Зеленского вызывают у граждан все больше вопросов. Немало претензий к кадровой политике главы государства. По мнению экспертов, правительство Украины профнепригодно, и Зеленскому стоит отправить его в отставку. Менять нужно и парламент, большинство в котором занимает пропрезидентская партия "Слуга народа", сказал в эфире телеканала NewsOne политолог и экономист Анатолий Пешко.
Разочарование переходит в озлобленность, президент начинает вызывать у граждан негативные эмоции, отметил эксперт. Он призвал Зеленского внимательнее относиться к нуждам простых людей.
Напомним, что рейтинг президента рухнул за прошедшие полгода на 25%. Деятельность Зеленского одобряют около 50% украинцев. Граждане разочарованы его неспособностью выполнить предвыборные обещания.
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Историк Соколов