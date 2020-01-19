"Немедленно убрать из власти": Тимошенко прилюдно разнесла Зеленского

В эфире телеканала ZIK бывший премьер-министр привела неутешительные для власти данные: в минувшем году Украину покинули 1,9 миллиона человек. По ее мнению, граждане массово бегут из страны из-за проводимой Владимиром Зеленским внутренней политики.
"Нас убивают морально, нас убивают физически, демонтируя нашу систему здравоохранения, нас добивают еще духовно, ибо забирают у нас нашу основу. Помимо этого, нас убивают экономически, забирая ресурсы, которыми мы располагаем", – выразила мнение лидер партии "Батькивщина".
Юлия Тимошенко призвала жителей страны перестать закрывать глаза на действия украинского лидера и объединить свои силы, чтобы дать ему отпор. В противном случае это будет означать, что "нация непригодна к самостоятельной государственной жизни".
"Вопрос стоит впервые за все время независимости Украины так, быть Украине или вообще ей не быть. Наша задача сейчас понять, кто нами руководит реально, что с нами действительно делают, посмотреть законы, которые принимаются и немедленно убрать всех из власти", – цитирует Юлию Тимошенко "ПолитНавигатор".
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