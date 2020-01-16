На Украине требуют срочной отставки Зеленского

Накануне в Сети появилась аудиозапись с резкими высказываниями о главе Украины. Некий человек, похожий по голосу на премьера Украины Алексея Гончарука, просил объяснить Зеленскому, почему укрепляется гривна. Неизвестный также критически высказался о президенте Незалежной. Правда, после этого Кабмин страны назвал запись подделкой.
Впрочем, это не помешало Юлии Тимошенко, возглавляющей оппозиционную партию, сказать свое веское слово. Женщина потребовала мгновенной отставки действующего лидера Украины.
"Эту власть всю надо снимать – от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел… Страна, эмоционально базируясь на сериале "Слуга народа", отдала себя в руки некомпетентных профанов",– цитирует резкие слова политика ТВ Центр. По словам Тимошенко, скандальная аудиозапись должна "открыть глаза украинскому обществу".
Напомним, что лидер партии "Батькивщина" регулярно критикует Зеленского. Она неоднократно высказывалась о том, что нынешний глава Незалежной превратил государство в одно большое реалити-шоу."Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме "95-го квартала", в то время когда у людей не хватает на элементарное в жизни", – заявляла женщина.
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