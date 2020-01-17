Премьер Украины Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в "Фейсбук" сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому. Он отметил, что оставил за главой государство право внести документ в парламент.

"Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – написал Гончарук.

