Премьер Украины Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в "Фейсбук" сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому. Он отметил, что оставил за главой государство право внести документ в парламент.
"Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – написал Гончарук.
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