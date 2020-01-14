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Политика

Запад нанес сокрушительный удар махинатору Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Соединенные Штаты взялись за друзей Петра Порошенко. Одним из основных его бизнес-партнеров является молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. В Вашингтоне объявили о введении против него санкций. Не исключено, что через предпринимателя Запад подбирается к бывшему украинскому лидеру: оба могут быть замешаны в финансовых махинациях и контрабанде оружия. 
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Летом прошлого года в Молдавии разгорелся громкий скандал. Стало известно о хищениях большой партии оружия с военного аэропорта в Маркулештах. По некоторым данным, арсеналы попали на Ближний Восток, в руки террористов. Журналисты не исключили, что к краже причастны беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Поговаривали, что бизнесмен скрылся в Соединенных Штатах. Но американская земля, по всей видимости, не приняла влиятельного беглеца, которого еще год назад без стеснения называли "хозяином Молдавии". Стало известно, что Вашингтон внес Плахотнюка в черный список.

"Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии", – написал в "Твиттер" госсекретарь США Майк Помпео.

А ведь еще полгода назад американцы, по некоторым данным, помогли Плахотнюку бежать из Молдавии. Поддержал павшего олигарха и пятый президент Украины Петр Порошенко. После этого Плахотнюка объявили в международный розыск.

Владимир Плахотнюк дружит с Петром Порошенко. Фото: commons.wikimedia.org

Введение санкций против олигарха означает, что он потерял поддержку Запада. Не исключено, что через бизнесмена американские власти подбираются к бывшему украинскому лидеру. Администрация Дональда Трампа, как известно, недолюбливает Петра Порошенко.

Бывший президент Украины и молдавский олигарх – давние друзья и бизнес-партнеры. Обвиняемый в финансовых преступлениях Плахотнюк способен потянуть Порошенко за собой.

Автор: 14 января 2020, 11:18
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
По Вальцману давно не только тюрьма, но и висилица плачут! Ворюга-томас!
Гость
Ответить
СНГшное ворьё никому не нужно.
1

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