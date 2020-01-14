Запад нанес сокрушительный удар махинатору Порошенко

Летом прошлого года в Молдавии разгорелся громкий скандал.
Стало известно о хищениях большой партии оружия с военного аэропорта в
Маркулештах. По некоторым данным, арсеналы попали на Ближний Восток, в руки
террористов. Журналисты не исключили, что к краже причастны беглый молдавский
олигарх Владимир Плахотнюк и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Поговаривали, что бизнесмен скрылся в Соединенных Штатах. Но американская земля, по всей видимости, не приняла влиятельного беглеца, которого еще год назад без стеснения называли "хозяином Молдавии". Стало известно, что Вашингтон внес Плахотнюка в черный список.
"Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии", – написал в "Твиттер" госсекретарь США Майк Помпео.
А ведь еще полгода назад американцы, по некоторым данным, помогли Плахотнюку бежать из Молдавии. Поддержал павшего олигарха и пятый президент Украины Петр Порошенко. После этого Плахотнюка объявили в международный розыск.
Введение санкций против олигарха означает, что он потерял поддержку Запада. Не исключено, что через бизнесмена американские власти подбираются к бывшему украинскому лидеру. Администрация Дональда Трампа, как известно, недолюбливает Петра Порошенко.
Бывший президент Украины и молдавский олигарх – давние друзья и бизнес-партнеры. Обвиняемый в финансовых преступлениях Плахотнюк способен потянуть Порошенко за собой.
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