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Политика

Разъяренная Тимошенко размазала по стенке хама Зеленского

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский совершил ошибку, атаковав лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Оскорбительный пост главы Незалежной в "Фейсбуке" подвергли критике. Таких, как он, Юлия Владимировна кушает на завтрак, пошутили в Сети. 

Продолжение: "Детский сад": Зеленского разнесли за нелепые оправдания
прочитано 941 раз

Тягаться с Юлией Тимошенко президент Украины не сможет, уверена волонтер Наталья Юсупова. Ее ответ на "остроумный" пост Владимира Зеленского "убил наповал", написала блогер на своей странице в "Фейсбуке".

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

За полгода бывший шоумен так и не понял, что риторика политика должна отличаться от той похабщины, которую он озвучивал со сцены. "Получил по соплям? Нашел с кем тягаться, Тимошенко таких кушает на завтрак", – отметила Юсупова.

Перепалка между Зеленским и Тимошенко началась после того, как последняя выступила в эфире телеканала ICTV и объявила об уходе в оппозицию. Лидер "Батькивщины" резко критикует инициативы президента, в частности законопроект о свободном рынке земли. Фракция ее партии в Верховной раде проголосовала против документа.

В ответ Зеленский написал в "Фейсбуке", что Тимошенко предлагала ему сделку: поддерживать инициативы взамен на "сладкие" места для своих людей в органах власти. Президент отказал. С его слов, "оранжевая принцесса" поступает так каждые пять лет. Время "договорняков" закончилось, подчеркнул глава государства.

Реакция Тимошенко не заставила себя долго ждать. Раз в пять лет многим президентам кажется, что они сорвали джекпот, обрушилась на оппонента лидер "Батькивщины". "А дальше все по сценарию. Ну, Вы в курсе", – написала политик и добавила, что ждет Зеленского на корпоративах.

Автор: 20 ноября 2019, 12:22

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