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Общество

Изменившаяся после скандала с Зеленским Тимошенко вызвала фурор

Юлия Тимошенко; Украина; новости. Фото: www.globallookpress.com
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко удивила переменами во внешности. После перепалки с президентом Владимиром Зеленским бывший премьер решилась на неожиданный шаг. 
прочитано 329 раз

Политик решила сменить прическу. Прямые волосы ушли в прошлое: на встрече с главой Европейского совета Дональдом Туском лидер "Батькивщины" появилась с косой, обернутой вокруг головы.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Такую прическу украинские журналисты назвали "революционной". Впервые Юлия Тимошенко заплела косу в 2001 году, но неотъемлемой частью имиджа "оранжевой принцессы" она стала в 2004-м – во время первой "оранжевой революции". С "корзинкой" на голове Тимошенко выступала на Майдане в 2014 году.

Возвращение знаменитой косы привело пользователей Сети в восторг. "Какая ты красивая, Юленька! Восхитительно выглядишь!" – отметил комментатор с ником bogdan070577.

"Юлия Владимировна, на Вас так приятно смотреть, а еще более – слушать Ваши мудрые, грамотные, гениальные выступления по любому вопросу! Зеленский хитростью занял Ваше место президента, но рожденный ползать летать не может", – прокомментировал пользователь merenmies999555.

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Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Примечательно, что лидер "Батькивщины" вернула старый имидж после громкой перепалки с президентом Владимиром Зеленским. Тот рассказал, что бывший премьер пыталась выбить для своих людей высокие должности, обещая взамен поддержать инициативы главы государства в Верховной раде. Президент ответил отказом.

Реакции Тимошенко долго ждать не пришлось. Раз в пять лет многим президентам кажется, что они сорвали джекпот, напомнила Зеленскому лидер "Батькивщины".

Большинство наблюдателей отдали победу в словесном поединке Тимошенко. По их мнению, Зеленский в силу неопытности не способен тягаться с бывшим премьером. "Тимошенко таких кушает на завтрак", – заявила волонтер Наталья Юсупова.

Автор: 22 ноября 2019, 11:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Дуся
Ответить
А чем ей вызывать фурор, как не причёской. Успехами в политике? Так нет их
1

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