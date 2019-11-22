Изменившаяся после скандала с Зеленским Тимошенко вызвала фурор

Политик решила сменить прическу. Прямые волосы ушли в
прошлое: на встрече с главой Европейского совета Дональдом Туском лидер
"Батькивщины" появилась с косой, обернутой вокруг головы.
Такую прическу украинские журналисты назвали "революционной". Впервые Юлия Тимошенко заплела косу в 2001 году, но неотъемлемой частью имиджа "оранжевой принцессы" она стала в 2004-м – во время первой "оранжевой революции". С "корзинкой" на голове Тимошенко выступала на Майдане в 2014 году.
Возвращение знаменитой косы привело пользователей Сети в восторг. "Какая ты красивая, Юленька! Восхитительно выглядишь!" – отметил комментатор с ником bogdan070577.
"Юлия Владимировна, на Вас так приятно смотреть, а еще более – слушать Ваши мудрые, грамотные, гениальные выступления по любому вопросу! Зеленский хитростью занял Ваше место президента, но рожденный ползать летать не может", – прокомментировал пользователь merenmies999555.
Примечательно, что лидер "Батькивщины" вернула старый имидж после громкой перепалки с президентом Владимиром Зеленским. Тот рассказал, что бывший премьер пыталась выбить для своих людей высокие должности, обещая взамен поддержать инициативы главы государства в Верховной раде. Президент ответил отказом.
Реакции Тимошенко долго ждать не пришлось. Раз в пять лет многим президентам кажется, что они сорвали джекпот, напомнила Зеленскому лидер "Батькивщины".
Большинство наблюдателей отдали победу в словесном поединке Тимошенко. По их мнению, Зеленский в силу неопытности не способен тягаться с бывшим премьером. "Тимошенко таких кушает на завтрак", – заявила волонтер Наталья Юсупова.
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