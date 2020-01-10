"Скрывает реальные вещи": Зеленскому предъявлено обвинение

До того, как стать президентом Украины, Владимир Зеленский руководил юмористической студией "Квартал 95". Это обстоятельство политику припоминают при любом удобном случае.
Вновь обратила внимание на прошлое политика и Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос о конфликте с Владимиром Зеленским. "Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме "95-го квартала", в то время когда у людей не хватает на элементарное в жизни", – заявила она в эфире телеканала "112. Украина".
В свои слова лидер партии "Батькивщина" вплела и более серьезные обвинения. "В это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо", – подчеркнула Тимошенко.
Стремление некоторых украинцев обернуть что бы то ни было в юмористическую оболочку отмечали и "Дни.ру". Однако замечены за подобным поведением были оппоненты Зеленского. Они устроили соревнование в остроумии на фоне крушения Boeing-737 в Иране. Пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель разнесли за неудачную фразу о трагедии, а самого президента Украины – за ошибку в названии Канады.
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