"Скрывает реальные вещи": Зеленскому предъявлено обвинение

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предъявила очередную порцию обвинений президенту Украины Владимиру Зеленскому. На этот раз политик оказался виноват в том, что страна превратилась в одно большое юмористическое шоу.

До того, как стать президентом Украины, Владимир Зеленский руководил юмористической студией "Квартал 95". Это обстоятельство политику припоминают при любом удобном случае.

Вновь обратила внимание на прошлое политика и Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос о конфликте с Владимиром Зеленским. "Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме "95-го квартала", в то время когда у людей не хватает на элементарное в жизни", – заявила она в эфире телеканала "112. Украина".

В свои слова лидер партии "Батькивщина" вплела и более серьезные обвинения. "В это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо", – подчеркнула Тимошенко.

Стремление некоторых украинцев обернуть что бы то ни было в юмористическую оболочку отмечали и "Дни.ру". Однако замечены за подобным поведением были оппоненты Зеленского. Они устроили соревнование в остроумии на фоне крушения Boeing-737 в Иране. Пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель разнесли за неудачную фразу о трагедии, а самого президента Украины – за ошибку в названии Канады.