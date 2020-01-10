"Его грохнут": жуткое предсказание о судьбе Зеленского

Владимир Зеленский обещал многое: закончить войну в Донбассе, поднять уровень жизни и в целом покончить с политикой своего предшественника Петра Порошенко. Спустя полгода президентства люди начали разочаровываться в новом главе государства: его рейтинг рухнул до 50%.



Украинцы негодуют: Зеленский продолжает политику Порошенко. Некоторые полагают, что делает это глава государства вынужденно. Дескать, представители прошлой власти обладают слишком большим влиянием.

Спор разгорелся на странице Порошенко в Instagram. "Ему (Зеленскому. – Прим. ред.) просто не дадут резко все поменять порохоскоты и националисты. Просто его грохнут", – считает пользователь с ником irinaskif7.

Комментатор напомнила, что Порошенко и его единомышленники устроили бойню в Донбассе, отправив на тот свет больше 10 тысяч человек. Что им стоит после этого убить неугодного президента, задается вопросом озадаченный пользователь.

В Одессе на Привозе говорят, что Зеленский сильно вырос в цене. Раньше он был посмешищем на всю Украину, а теперь на весь мир!