"Его грохнут": жуткое предсказание о судьбе Зеленского

Владимир Зеленский обещал многое: закончить войну в
Донбассе, поднять уровень жизни и в целом покончить с политикой своего
предшественника Петра Порошенко. Спустя полгода президентства люди начали
разочаровываться в новом главе государства: его рейтинг рухнул до 50%.
Украинцы негодуют: Зеленский продолжает политику Порошенко. Некоторые полагают, что делает это глава государства вынужденно. Дескать, представители прошлой власти обладают слишком большим влиянием.
Спор разгорелся на странице Порошенко в Instagram. "Ему (Зеленскому. – Прим. ред.) просто не дадут резко все поменять порохоскоты и националисты. Просто его грохнут", – считает пользователь с ником irinaskif7.
Комментатор напомнила, что Порошенко и его единомышленники устроили бойню в Донбассе, отправив на тот свет больше 10 тысяч человек. Что им стоит после этого убить неугодного президента, задается вопросом озадаченный пользователь.
В Одессе на Привозе говорят, что Зеленский сильно вырос в цене. Раньше он был посмешищем на всю Украину, а теперь на весь мир!— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) January 6, 2020
В общем, расслабляться Владимиру Зеленскому не стоит. Недруги ждут удобного момента, чтобы посильнее ударить президента. Но почивать на лаврах его оппонентов тоже не стоит. Наступивший год будет для Петра Порошенко одним из самых сложных, прогнозируют астрологи.В апреле звезды предсказывают пятому президенту Украины серьезные ошибки и поражения. "Перспективы уголовной ответственности будут еще неоднократно напоминать о себе, в особенности в конце весны – начале лета", – писал ранее портал Politeka.net.
Популярные темы форума
США ахренели
Не люблю пьяных людей продолжение
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Бабищи
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
Требования к мужчине
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.
Почему нас боятся Иране
Третья мировая война будет или нет?