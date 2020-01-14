Роскошный отдых Зеленского шокировал обнищавших украинцев

Отпуском Владимира Зеленского заинтересовались в Верховной
раде. Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей
Гончаренко написал запрос в офис главы государства.
Соратник экс-президента Петра Порошенко потребовал уточнить, кто организовал перелет президента в Оман, кто его пригласил, а также где останавливался Зеленский. Соответствующие документы Гончаренко выложил на своей странице в "Фейсбук".
По некоторым данным, украинский лидер проживал в люксовом отеле The Ritz-Carlton. Парламентарий поинтересовался, кто заплатил за пребывание главы государства в роскошных апартаментах. Комментаторы активно поддержали Гончаренко. Некоторые украинцы отметили, что Зеленскому стоило бы отдыхать на родине.
В Оман президент Украины поехал на Рождество. Пресс-служба главы государства сообщила, что на побережье Аравийского моря Владимир Зеленский не только отдыхал, но и работал: он провел переговоры с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Владимир Зеленский полетел в Оман наладить торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепить дипломатические отношения, привлечь инвестиции на Украину.— Голос Мордора (@spacelordrock) January 6, 2020
Если что - Порошенко, будучи президентом, летал на Мальдивы для того же самого.
На Украину президент вернулся в ночь на 9 января. Примечательно, что во время его нахождения в Омане над Тегераном был сбит пассажирский Boeing "Международных авиалиний Украины". Погибли 176 человек.
Любители конспирологии принялись выдвигать альтернативные версии. По их мнению, в Омане Зеленский мог вести переговоры с представителями России по Донбассу. По некоторым данным, на встречу с украинским лидером прилетела делегация из Москвы при посредничестве депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
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