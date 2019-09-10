Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию

Реализация послания президента
Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии. Он напомнил, что в законотворческом портфеле находятся более 1300 законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором - четыре.
Приоритетами парламентариев в ближайшие четыре месяца будет реализация послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сказал Володин. Спикер напомнил, что в нижней палате действует специальная рабочая группа во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым. В ней принимают участие представители всех фракций.
Председатель нижней палаты отметил, что из 85 пунктов плана по реализации послания выполнены 55. По девяти из них приняты законопроекты в первом чтении, также ожидается внесение 14 документов от правительства, сообщил Володин.
А в плане рассмотрения первоочередных инициатив значатся 24 пункта, уточнил законодатель. Из них девять нормативно-правовых актов приняты в весеннюю сессию текущего года, восемь – находятся на рассмотрении Думы, а семь ожидаются от правительства.
По словам Володина, от успеха решения поставленных президентом задач зависит качество жизни в стране. Спикер обратился к представителю правительства Александру Синенко с просьбой ускорить внесение необходимых законопроектов.
Акцент на законах прямого действия
В осеннюю сессию Вячеслав Володин призвал коллег-депутатов сосредоточиться на законопроектах прямого действия. Работа над такими нормативно-правовыми актами повышает ответственность парламента, тогда как документы с отсылочными нормами затягивают вступление законопроекта в силу.
В пример спикер Госдумы привел ситуацию с законом о карантине растений. Документ был принят пять лет назад, в 2014 году, но сроки вступления в силу переносились более 20 раз из-за принятия подзаконных актов. Рассмотрение нормативно-правовых актов прямого действия поддерживается как президентом, так и главой правительства, подчеркнул председатель нижней палаты.
Еще один плюс таких законопроектов в том, что граждане могут принять участие в его обсуждении, повлиять на содержание документа через своих депутатов, сказал спикер Госдумы.
Повышение качества законопроектов
В осеннюю сессию – 2019 Госдума продолжит работать над повышением качества принимаемых законов. По словам спикера, это главная задача парламентариев. Он подчеркнул, что для этого на Охотном Ряду проходят широкие слушания с привлечением граждан, идет активная работа во фракциях и комитетах, привлекаются эксперты.
"Это дает свои плоды. Мы видим, что качество законов медленно, но повышается", – констатировал Володин.
Кроме того, парламентарии приступили к анализу законотворческой деятельности как текущего, так и предыдущих созывов, рассказал спикер Госдумы. Это необходимо для оперативного изменения законодательства в случае необходимости, пояснил председатель нижней палаты.
Бюджет и развитие регионов
Одна из главных задач депутатов на ближайшие месяцы - принятие бюджета на 2020 год и два последующих плановых года. В работе над главным финансовым документом необходимо говорить о реализации программ государственно-частного партнерства в регионах, создании новых возможностей для развития там деловой активности, сказал спикер Госдумы.
В качестве примера Володин привел Калужскую область, которая избавилась от долгов и из дотационного региона перешла в разряд доноров федерального бюджета.
Принимая главный финансовый закон, нужно решить вопрос выравнивания бюджетной обеспеченности территорий, указал спикер. По данным Минфина, разница между десятью самыми обеспеченными и малообеспеченными регионами в прошлом году была семикратная, уточнил Володин. Лишь благодаря дотациям разрыв удалось сократить до 3,1 раза.
"Мы могли бы после поступления проекта бюджета в Государственную Думу посвятить этому вопросу специальные слушания и вместе с Министерством финансов обсудить вопросы бюджетной обеспеченности регионов, создания условий для реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства", – предложил Володин.
Международное сотрудничество
Продолжится и активная работа депутатов на международных площадках. Володин напомнил, что в весеннюю сессию Россия по просьбе большинства европейских стран вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Работу в организации спикер Госдумы призвал выстраивать без двойных стандартов. Вмешательство в дела суверенных стран он назвал недопустимым.
"ПАСЕ в принципе должна пересмотреть стратегию своей работы, исходя не из точечных политических решений, тем более в угоду некоторым странам, а из подходов, которые могли бы объединить все страны Совета Европы", – сказал Володин.
Председатель нижней палаты напомнил об общих задачах: борьбе с терроризмом, обеспечении глобальной безопасности. Гармонизация законодательства и разработка модельных документов могло бы сплотить разные государства, уверен спикер.
Не менее важно и сохранение исторической памяти, подчеркнул Володин. Это особенно актуально на фоне попыток переписать историю. В пример спикер Госдумы привел Польшу, Украину и ряд других стран. Задача парламентариев – предотвратить такие попытки, указал председатель нижней палаты.
В ближайшие месяцы должны состояться встречи на нескольких межпарламентских площадках, рассказал Володин. Среди них – четвертое совещание спикеров парламентов Евразии в Казахстане, Парламентская Ассамблея ОДКБ в Ереване, сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России и другие мероприятия.
Работая на международных площадках, депутаты Госдумы будут руководствоваться интересами страны и граждан, а также отстаивать принципы невмешательства в дела других стран и верховенства международного права, подчеркнул Володин.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
На каком свидании можно спать?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.