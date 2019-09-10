Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию

Госдума во вторник, 10 сентября, открыла осеннюю сессию – 2019. О приоритетах в работе парламентариев на ближайшие четыре месяца рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По словам спикера, законодателей ждет интересная и напряженная работа.



Реализация послания президента



Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии. Он напомнил, что в законотворческом портфеле находятся более 1300 законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором - четыре.

Приоритетами парламентариев в ближайшие четыре месяца будет реализация послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сказал Володин. Спикер напомнил, что в нижней палате действует специальная рабочая группа во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым. В ней принимают участие представители всех фракций.

Председатель нижней палаты отметил, что из 85 пунктов плана по реализации послания выполнены 55. По девяти из них приняты законопроекты в первом чтении, также ожидается внесение 14 документов от правительства, сообщил Володин.

А в плане рассмотрения первоочередных инициатив значатся 24 пункта, уточнил законодатель. Из них девять нормативно-правовых актов приняты в весеннюю сессию текущего года, восемь – находятся на рассмотрении Думы, а семь ожидаются от правительства.

По словам Володина, от успеха решения поставленных президентом задач зависит качество жизни в стране. Спикер обратился к представителю правительства Александру Синенко с просьбой ускорить внесение необходимых законопроектов.





Акцент на законах прямого действия

В осеннюю сессию Вячеслав Володин призвал коллег-депутатов сосредоточиться на законопроектах прямого действия. Работа над такими нормативно-правовыми актами повышает ответственность парламента, тогда как документы с отсылочными нормами затягивают вступление законопроекта в силу.

В пример спикер Госдумы привел ситуацию с законом о карантине растений. Документ был принят пять лет назад, в 2014 году, но сроки вступления в силу переносились более 20 раз из-за принятия подзаконных актов. Рассмотрение нормативно-правовых актов прямого действия поддерживается как президентом, так и главой правительства, подчеркнул председатель нижней палаты.

Еще один плюс таких законопроектов в том, что граждане могут принять участие в его обсуждении, повлиять на содержание документа через своих депутатов, сказал спикер Госдумы.

Повышение качества законопроектов

В осеннюю сессию – 2019 Госдума продолжит работать над повышением качества принимаемых законов. По словам спикера, это главная задача парламентариев. Он подчеркнул, что для этого на Охотном Ряду проходят широкие слушания с привлечением граждан, идет активная работа во фракциях и комитетах, привлекаются эксперты.

"Это дает свои плоды. Мы видим, что качество законов медленно, но повышается", – констатировал Володин.

Кроме того, парламентарии приступили к анализу законотворческой деятельности как текущего, так и предыдущих созывов, рассказал спикер Госдумы. Это необходимо для оперативного изменения законодательства в случае необходимости, пояснил председатель нижней палаты.

Бюджет и развитие регионов

Одна из главных задач депутатов на ближайшие месяцы - принятие бюджета на 2020 год и два последующих плановых года. В работе над главным финансовым документом необходимо говорить о реализации программ государственно-частного партнерства в регионах, создании новых возможностей для развития там деловой активности, сказал спикер Госдумы.

В качестве примера Володин привел Калужскую область, которая избавилась от долгов и из дотационного региона перешла в разряд доноров федерального бюджета.

Принимая главный финансовый закон, нужно решить вопрос выравнивания бюджетной обеспеченности территорий, указал спикер. По данным Минфина, разница между десятью самыми обеспеченными и малообеспеченными регионами в прошлом году была семикратная, уточнил Володин. Лишь благодаря дотациям разрыв удалось сократить до 3,1 раза.

"Мы могли бы после поступления проекта бюджета в Государственную Думу посвятить этому вопросу специальные слушания и вместе с Министерством финансов обсудить вопросы бюджетной обеспеченности регионов, создания условий для реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства", – предложил Володин.

Международное сотрудничество

Продолжится и активная работа депутатов на международных площадках. Володин напомнил, что в весеннюю сессию Россия по просьбе большинства европейских стран вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Работу в организации спикер Госдумы призвал выстраивать без двойных стандартов. Вмешательство в дела суверенных стран он назвал недопустимым.

"ПАСЕ в принципе должна пересмотреть стратегию своей работы, исходя не из точечных политических решений, тем более в угоду некоторым странам, а из подходов, которые могли бы объединить все страны Совета Европы", – сказал Володин.

Председатель нижней палаты напомнил об общих задачах: борьбе с терроризмом, обеспечении глобальной безопасности. Гармонизация законодательства и разработка модельных документов могло бы сплотить разные государства, уверен спикер.

Не менее важно и сохранение исторической памяти, подчеркнул Володин. Это особенно актуально на фоне попыток переписать историю. В пример спикер Госдумы привел Польшу, Украину и ряд других стран. Задача парламентариев – предотвратить такие попытки, указал председатель нижней палаты.

В ближайшие месяцы должны состояться встречи на нескольких межпарламентских площадках, рассказал Володин. Среди них – четвертое совещание спикеров парламентов Евразии в Казахстане, Парламентская Ассамблея ОДКБ в Ереване, сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России и другие мероприятия.

Работая на международных площадках, депутаты Госдумы будут руководствоваться интересами страны и граждан, а также отстаивать принципы невмешательства в дела других стран и верховенства международного права, подчеркнул Володин.