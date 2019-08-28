Раскрыты подробности встречи Зеленского с Трампом

О предстоящей встрече Зеленского и Трампа стали говорить в
июле, когда президенты провели телефонный разговор. Помощник главы Белого дома,
находящийся с визитом в Киеве, рассказал некоторые подробности. По его
словам, встреча состоится 1 сентября.
По словам Болтона, переговоры пройдут в Варшаве. Туда Зеленский и Трамп прибудут для участия в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
На встрече с Болтоном Зеленский поднял вопрос участия Соединенных Штатов в переговорах в нормандском формате. Украинский лидер выразил надежду, что Вашингтон присоединится к переговорам по статусу Донбасса.
Кроме того, Зеленский обсудил с американским посланником вопросы безопасности, обороны и энергетики. Поднимался и вопрос реформирования вооруженных сил Украины и повышения их боеспособности.
В конце июля, после внеочередных выборов в Верховную раду, Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президенты обсудили экономическое сотрудничество двух стран. Глава государств заявили, что с нетерпением ждут встречи друг с другом, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Впрочем, вряд ли глава Белого дома был искренен со своим украинским коллегой. Спустя две недели в беседе с журналистами он забыл, кто такой Зеленский. Вопрос о том, планирует ли пригласить президента Украины в Белый дом, поставил американского лидера в тупик.
Трампу понадобилось уточнение, чтобы ответить утвердительно. Поняв, о ком говорят журналисты, президент США назвал Зеленского "разумным парнем" и выразил надежду, что тот договорится с Россией.
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