Бездельник Зеленский поплатился за обман украинцев

За 100 дней президентства Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы решить накопившиеся проблемы. Вместо этого лидер Незалежной занимался "дешевым самопиаром", отмечают эксперты. Безделие может выйти Зеленскому боком, предупреждают политологи: его рейтинг падает, а грядущее назначение нового премьер-министра может подлить масла в огонь.



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