Бездельник Зеленский поплатился за обман украинцев

Рейтинг Зеленского быстро падает, констатировал политический
аналитик Олег Соскин. Ситуацию может усугубить выдвижение на пост
премьер-министра главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Это может
спровоцировать раскол пропрезидентской фракции "Слуга народа" в
Верховной раде, полагает эксперт.
Сто дней президентства Зеленского политолог назвал временем дешевого самопиара. Слова главы государства расходятся с делами, констатировал Соскин. "Мы видим, что он не умеет достигать конечной цели. Он заявляет, декларирует, поднимает шум, как буря в стакане с водой, а потом все это заканчивается ничем", – сказал аналитик в эфире телеканала NewsOne.
Самое главное – Зеленский неспособен прекратить войну в Донбассе, уверен Соскин. Обещание достичь мира в регионе было одним из основных предвыборных обещаний президента.
Отсутствие результатов может обрушить рейтинг Зеленского уже к концу года, высказался ранее киевский политолог Михаил Погребинский. Пока президент не сделал ничего, чтобы подорвать к себе доверие, полагает аналитик.
Проблемы начнутся, кода будет действовать новое правительство. Ответственность за его решения автоматически ляжет на Зеленского, уверен Погребинский. "Учитывая, что вся полнота власти у команды Зеленского, его рейтинг начнет падать", – предупредил эксперт.
На президентских выборах в апреле за бывшего юмориста проголосовало рекордное число избирателей – 73%. Спустя несколько месяцев на парламентских выборах поддерживающая Зеленского партия "Слуга народа" набрала 43% голосов и сформировала большинство в Верховной раде.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Стоит ли переезжать в Москву?
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Отец одиночка
Надоело одиночество!...
Наши питомцы.
Алексей или Николай?
Подросток одиночка