Раскрыт главный секрет выскочки Зеленского

Владимира Зеленского опекали американские конгрессмены из
Демократической партии. Об этом сообщил Telegram-канал Intellinews.
Авторы ссылаются на документы из Конгресса США и утверждают, что демократы поддерживали Зеленского во время выборов и вынудили теперь уже бывшего главу государства Петра Порошенко не затягивать с передачей дел. Именно поэтому украинский лидер не спешит передавать президенту США Дональду Трампу компромат на демократа Джо Байдена – его вероятного противника на президентских выборах – 2020, уверяет Telegram-канал.
Сообщается также о неких "четких указаниях" администрации Зеленского не сотрудничать с Трампом. Якобы это может ухудшить отношения Киева с Конгрессом, большинство в котором контролирует Демократическая партия.
В доказательство Telegram-канал опубликовал документы, которые, утверждают авторы, принадлежат американскому Конгрессу. В них генеральному прокурору Украины Юрию Луценко дается "рекомендация" не лезть во внутренние дела США и прекратить контакты с адвокатом главы Белого дома Рудольфо Джулиани.
О подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом рассказала в четверг, 22 августа, замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль. По ее словам, переговоры двух лидеров пройдут в Польше. Сейчас внешнеполитические ведомства готовят информационно-аналитические материалы и документы, которые планируется подписать.
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