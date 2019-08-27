Известный политик сообщил о бегстве напуганного Зеленского

Украинцы не примут мира в Донбассе на условиях Зеленского. Это будет означать поражение Киева, уверен чиновник. Он напомнил, что реализовав минские соглашения, Украине придется забыть о Крыме и интеграции в
НАТО и ЕС.
Мир в Донбассе может установиться только путем возвращения этой территории под власть Киева, подчеркнул Тука. Другое решение вопроса украинское общество не воспримет, добавил замминистра. В противном случае Зеленскому придется покинуть помещения администрации президента в центре Киева и искать новые безопасные места для своего офиса и Верховной рады, пояснил чиновник.
Один из вариантов решения проблемы Донбасса – предоставление региону широкой автономии с правом вето на законы, принятые в Киеве. Такой вариант Украине и странам Запада – участницам минского формата предлагает Россия, подчеркнул Тука.
"Это означает автоматическое исключение трех вопросов. Первый – нет европейской интеграции, второй – нет интеграции в НАТО и третий – вопрос Крыма закрыт навсегда", – сказал чиновник в эфире телеканала NewsOne.
Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал прекратить войну в Донбассе, но за прошедшие три месяца ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Киевский политолог Михаил Погребинский не исключил, что всему виной страх президента перед "партией войны", которая настроена на продолжение конфликта.
Боязнью разозлить радикалов эксперт объяснил и жесткую риторику Зеленского в адрес Москвы. "Он настолько озабочен опасностью со стороны врагов мира, что ищет способ, как бы их не разозлить", – объяснил Погребинский.
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