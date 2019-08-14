Галантный Путин довел украинцев до истерики

Украинский сегмент интернета зашелся в истерике из-за визита Владимира Путина в Крым и его встречи с юными воспитанницами Академии хореографии Севастополя. Российский лидер проявил галантность и повел себя как настоящий рыцарь.

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