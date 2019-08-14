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Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Галантный Путин довел украинцев до истерики

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Украинский сегмент интернета зашелся в истерике из-за визита Владимира Путина в Крым и его встречи с юными воспитанницами Академии хореографии Севастополя. Российский лидер проявил галантность и повел себя как настоящий рыцарь.
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После встречи с руководителями строительства трассы "Таврида" Владимир Путин прибыл на открытие Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. Там он пообщался с маленькими балеринами, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.

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Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они взяли у российского лидера автограф, а после проводили до самых дверей. На прощание Путин пожал руку начинающему танцору. А когда к нему подошла одна из девочек, проявил галантность и, опустившись на колено, поцеловал ей руку.

Россияне по достоинству оценили рыцарское поведение Путина. Украинских же пользователей Сети его вежливость и обходительность довели до бешенства. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Острую реакцию в Незалежной вызывает каждая поездка президента России в Крым. Болезненно там воспринимают и его джентльменское поведение. На сей раз эти факторы совпали, поэтому истерика украинских комментаторов объяснима.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин пообщался с мальчиком, учащимся в Академии хореографии. Глава государства обратил внимание на его футболку с надписью "Школа дзюдо Севастополя". "Это ты здесь занимаешься? Три года уже? Ну это тебе точно поможет в балете!" – цитирует политика сайт "Комсомольская правда".

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Кроме того, президент России поговорил с премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным, который стал здесь ректором. Путин отметил, что тот является звездой мировой величины, и поинтересовался, найдется ли время в его плотном графике для занятий с юными дарованиями.

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Дети очень талантливые. Дети – это самое большое счастье", – цитирует Полунина ТАСС. Перед встречей с президентом он сыграл Красса в первой части "Спартака" на открытии Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. По словам очевидцев, это было захватывающее зрелище.

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Автор: 14 августа 2019, 11:16

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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СоболенкоГость
«КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ».
В марте 1816 года температура продолжала оставаться зимней. В апреле и мае было неестественно много дождей и града, внезапный мороз уничтожил большинство посевов в США, в июне две гигантских снежных бури привели к гибели людей, в июле и в августе замёрзшие льдом реки были отмечены даже в Пенсильвании (южнее широты Сочи). В течение июня и июля в Америке каждую ночь был мороз. В Нью-Йорке и на северо-востоке США выпадало до метра снега. В разгар лета температура в течение суток скакала от 35 градусов жары до почти нулевой отметки.

Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки (в том числе и Рейн) вышли из берегов. В голодающей Швейцарии каждый месяц выпадал снег (на радость нашим «отдыхающим» писателям), там даже было объявлено чрезвычайное положение. По Европе пронеслись голодные бунты, жаждущие хлеба толпы громили склады с зерном. Необычный холод привёл к катастрофическому неурожаю. В результате этого весной 1817 цены на зерно выросли в десять раз, а среди населения разразился голод. Десятки тысяч европейцев, к тому же всё ещё страдавших от разрушений Наполеоновских войн, эмигрировали в Америку. Но и там положение было не намного лучше. Никто ничего не мог понять и объяснить. Во всём «цивилизованном» мире царили голод, холод, паника и уныние. Одним словом – «Тьма».

Так вот, в Европе был голод. То есть не просто недоедание, а настоящий ГОЛОД. Был и холод, который можно победить только едой и огнём, огнём и едой. Добавьте к этому грязь, болезни и расслоение общества. Большинство бедных-ограбленных, которые практически не ели, и богатых, которые пытались продержаться как можно дольше на своих запасах (например, сбежав в загородный домик). Так что, судя по общеизвестным фактам о Западной Европе 1816 года, картина вырисовывается очень мрачная.

Возникает вопрос: а что собственно случилось? Первая правдоподобная научная версия на этот счёт появилась только спустя 100 лет. Американский исследователь климата Уильям Хамфрейс нашёл объяснение «году без лета». Он связал изменение климата с извержением вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава. Эта гипотеза и сейчас общепринята в научном мире. Всё просто. Взрывается вулкан, выбрасывает в стратосферу 150 кубических километров грунта, и, якобы, получаются необходимые атмосферные явления. Запыление, солнце не проникает.

Извержение Тамборы соответствовало по мощности взрыву 800-мегатонного ядерного заряда.
Сегодня у нас есть все основания записать себе на подкорочку установку о том, что территория России в 1815-1816 годах стала полигоном грандиозных событий, сопровождавшихся выбросом большого количества пыли в стратосферу, погрузивших во мрак и холод всё северное полушарие на 3 года. Учёные называют это «малым ледниковым периодом», но можно сказать и по-другому – «малая ядерная зима». Это привело к большим жертвам среди нашего населения и, вероятно, сильно подорвало экономику. Так же важно знать, что кому-то очень понабилось это скрыть…

Алексей Артемьев, Ижевск

Малая ядерная зима, 1815-1816 год
<цензура> ет к чему? поетому засыпаныегорода
Соловьев - медийный гнус 😜😝😛
Ответить
а где фото инвалида аксенова в мотоперердежной коляске?
Соловьев - медийный гнус 😜😝😛
Ответить
пупкоцелователь ботексный
Соловьев - медийный гнус 😜😝😛
Ответить
Он россиян до нищеты довел. Ему место на свалке. Руководитель блин позапрошлого века. Телевизор не смотрит, интернетом не умеет пользоваться. Средневековый тутанхамон. Тьфу на него! Будь он проклят!
Гость
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Старый маразматик !!! Параноик !!!!
Гость
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русь-гнусь
надоел, ему место в АДУ !
люди источающие яд очень больны. Все такого рода пожелания разрушают человеческий организм. Найдите другой способ выразить свой негатив.
русь-гнусь
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детей он любит. хихи
Гость
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Хорошо, что руку, а не животик, как было ранее
русь-гнусь
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надоел, ему место в АДУ !
русь-гнусь
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старый сморчок !
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