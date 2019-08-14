Галантный Путин довел украинцев до истерики

После встречи с руководителями строительства трассы "Таврида" Владимир Путин прибыл на открытие Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. Там он пообщался с маленькими балеринами, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они взяли у российского лидера автограф, а после проводили до самых дверей. На прощание Путин пожал руку начинающему танцору. А когда к нему подошла одна из девочек, проявил галантность и, опустившись на колено, поцеловал ей руку.
Россияне по достоинству оценили рыцарское поведение Путина. Украинских же пользователей Сети его вежливость и обходительность довели до бешенства. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.
Острую реакцию в Незалежной вызывает каждая поездка президента России в Крым. Болезненно там воспринимают и его джентльменское поведение. На сей раз эти факторы совпали, поэтому истерика украинских комментаторов объяснима.
Путин пообщался с мальчиком, учащимся в Академии хореографии. Глава государства обратил внимание на его футболку с надписью "Школа дзюдо Севастополя". "Это ты здесь занимаешься? Три года уже? Ну это тебе точно поможет в балете!" – цитирует политика сайт "Комсомольская правда".
Кроме того, президент России поговорил с премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным, который стал здесь ректором. Путин отметил, что тот является звездой мировой величины, и поинтересовался, найдется ли время в его плотном графике для занятий с юными дарованиями.
"Дети очень талантливые. Дети – это самое большое счастье", – цитирует Полунина ТАСС. Перед встречей с президентом он сыграл Красса в первой части "Спартака" на открытии Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. По словам очевидцев, это было захватывающее зрелище.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Муж ушёл потому что не могу родить
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Узнала что дочь спит за деньги
Дети и родители
Как воспитать собаку
Зеленский хочет вернуть Крым?
Не моет посуду