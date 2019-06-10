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Политика

На Украине перевозбудились от слов Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Сказанные на полях Петербургского международного экономического форума. Владимиром Путиным фразы впечатлили украинцев. Пользователи соцсетей и СМИ Незалежной обсуждают их уже несколько дней. 
прочитано 1198 раз

На Украине бурно обсуждают фразы, сказанные президентом России Владимиром Путиным во время второго дня Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет издание "Обозреватель".

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Судя по комментариям пользователей, больше всего украинцев впечатлило его высказывание о позиции России относительно торговой войны КНР и США. Путин ответил китайской поговоркой: "Когда два тигра в долине дерутся, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится". 

Ряд пользователей высказались в поддержку такой позиции. Но, конечно, нашлись украинцы, которые начали возмущаться, напоминая, что Россия обычно называет себя "медведем", который ответит на любой вызов. Правда, непонятно, кто бросает вызов Москве в случае торговой войны Вашингтона и Пекина, но в детали жители Незалежной вдаваться не стали.

Другие пользователи отметили, что Россию, может быть, и сложно называть сверхдержавой, но уже пришло время признать: санкции в отношении нее не работают.  "Ага. И "мы всех нагнем". Да-да. Этого не происходит", – написал один из комментаторов. 

10 июня 2019, 08:46

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