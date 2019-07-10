Порошенко публично врезал Зеленскому

Бывший президент Незалежной Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" раскритиковал решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада ко Дню независимости Украины. Политик заявил, что попытка сэкономить на этом мероприятии недальновидна.

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