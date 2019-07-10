Порошенко публично врезал Зеленскому
Противостояние между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, порой выходящее на уровень открытого конфликта, началось во время предвыборной гонки и не закончилось даже после голосования. Почти любое решение действующего президента Украины становится поводом для критики со стороны бывшего.
Не стала исключением и идея Зеленского отменить "помпезный и недешевый" военный парад ко Дню независимости Украины. Сэкономленные деньги лидер страны пообещал направить на выплату премий военным. Такой подход не устроил Петра Порошенко, о чем он высказался публично.
"Военный парад – это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом Украины. Это событие, когда и народ имеет возможность отдать дань уважения своей армии", – цитирует политика Life. Он добавил, что в Незалежной армия остается одним из самых уважаемых государственных институтов, и лишать народ возможности полюбоваться солдатами было недальновидно со стороны Зеленского.
9 июля 2019 г.
В заключение экс-президент Украины признал, что его преемник имеет право принимать любое решение относительно судьбы парада, сообщает РИА ФАН. Напомним, что в 2018 году это мероприятие стало самым масштабным за последнее время. Однако долги Киева также достигли рекордных отметок, поэтому многие раскритиковали Петра Порошенко за транжирство.
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