"Кровавый комик": испорченного Зеленского списали со счетов

Владимир Зеленский не встретится с Владимиром Путиным в Японии. Да и где-либо еще такая встреча едва ли состоится в ближайшее время – в планах президента России ее нет. Объясняется это, с точки зрения экспертов, просто: говорить российскому лидеру с Зеленским не о чем. Да и не приглашали украинского президента в Осаку, оказывается.

Владимиру Зеленскому, если бы он вдруг и встретился с Владимиром Путиным, нечего рассказать российскому лидеру. Пока что его действия ничем не отличаются от поведения его предшественника на посту президента Украины. А в чем-то он даже пошел дальше. Одним словом, президент оказался испорченным.

"А собственно говоря, даже если бы он и поехал в Японию, о чем он Владимиру Владимировичу там рассказал бы? О том, что после его прихода обстрелы ВСУ не только не прекратились, а еще и усилились? А, может, он собирается извиниться перед народом Донбасса за то, что в результате обстрелов ранило 13 летнюю девочку? Или он собирается отпустить жителя Севастополя, за которого просит его малолетняя дочка?", – представляет гипотетическую встречу Владимира Зеленского с российским лидером эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Расскажет о том, как любит шаурму и бегать по фонтанам? Или о том, что он с Банковой в бывший музей Ленина переезжает? Зеленский, несмотря на то, что стал президентом, так и не перестал быть комиком – но, увы, теперь он стал еще и "кровавым комиком". Порошенко 2.0. Этот президент Украины испортился, несите другого", – заключает Вадим Манукян.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, что Владимир Зеленский встретится с президентом России на саммите "большой двадцатки" в Осаке. Однако позже в японском внешнеполитическом ведомстве заявили, что украинского лидера в Японию не приглашали. После чего и пресс-секретарь Зеленского поспешил заявить, что его патрон "не планировал" поездку на G20.