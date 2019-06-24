Не дорос: плюгавого Зеленского публично смешали с грязью

Президент Украины Владимир Зеленский получил мощный удар по самолюбию. По всей видимости, на Западе считают, что его авторитета как политика еще недостаточно для участия в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в японской Осаке в конце июня.



Вернувшегося на днях из своего первого официального зарубежного визита Зеленского отказались приглашать на саммит в Японию. В министерстве иностранных дел Страны восходящего Солнца заявили, что информацией о приезде лидера Незалежной не располагают.



В пресс-службе ведомства заявили, что в списке приглашенных Зеленский не значится. По всей видимости, главы государства стран "Большой двадцатки" пока не готовы разговаривать с начинающим политиком. И это несмотря на то, что события в Донбассе по-прежнему не сходят с первых полос мировой прессы.

О возможном приезде Зеленского в Осаку и его встречу с президентом России Владимиром Путиным ранее заявлял глава украинского МИДа Павел Климкин. Во всяком случае, к первым переговорам двух лидеров в Киеве начали готовиться 21 июня. Не исключено, что в какой-то момент было решено отменить встречу.

Слухи о переговорах Путина и Зеленского в Японии прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В графике президента такой встречи нет, уточнил он в беседе с журналистами.

Впрочем, не исключено, что в последний момент ситуацию вновь переиграют. В Киеве уже заявляли, что главной темой переговоров Путина и Зеленского станет Донбасс. Лидер Незалежной намерен обсудить прекращение огня в регионе.

зеленский экзорцист изгоняет дух евроничтожества �� pic.twitter.com/6dlXCLsKk7 — шэйкep™(account has been censored by twittеr) (@panshaiker) 18 июня 2019 г.

Но вряд ли можно прийти к соглашению, если разговаривать языком угроз и ультиматумов. К сожалению, складывается впечатление, что Зеленский не настроен на конструктивный диалог с Путиным.

За месяц с момента своей инаугурации он отметился несколькими грубыми выпадами в адрес российского коллеги. В интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что первым делом затронул бы вопрос территориальной принадлежности некоторых регионов. "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина", – озвучил президент Украины свои слова для встречи с российским лидером.