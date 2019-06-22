Потерявший стыд Зеленский обобрал украинских пенсионеров
На своей странице в Facebook юрист Анатолий Радзинский рассказал, что в прошлом нотариусы должны были платить с установленного минимума в 1% примерно 22% единого социального взноса и 18% подоходного налога. Первую сумму отправляли в пенсионный фонд на выплату пенсий, а вторую – в местные бюджеты.
Нотариусы часто делали скидки постоянным или крупным клиентам, оформляя сделки до 0,5%. После отмены указа работники теперь будут выставлять официальную цену, а все остальное – забирать без уплаты налогов.
"Тем более что еще одним указом президент отменил "лимит кассы" и теперь торговые предприятия не будут нести выручку в банки, а например, будут хранить ее в долларах", – подчеркнул юрист.
Согласно подсчетам Анатолия Радзинского, пенсионные фонды и местные бюджеты ежегодно будут терять по меньшей мере миллиард гривен. При этом новоизбранный лидер Владимир Зеленский пока не предложил никакой компенсации этих потерь.
Юрист также отметил, что исправить ситуацию с нехваткой денег мог бы премьер-министр Владимир Гройсман. Однако, вероятно, уже в конце года его место займет другой государственный деятель.
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