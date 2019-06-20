"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский так и не смог добиться внимания со стороны российского лидера Владимира Путина. Вместо этого он начал делать провокационные заявления о том, с чего бы начал разговор на высшем уровне. Всего одной фразой президент России буквально уничтожил своего украинского коллегу и одержал победу в этой необъявленной схватке.

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