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Политика

"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский так и не смог добиться внимания со стороны российского лидера Владимира Путина. Вместо этого он начал делать провокационные заявления о том, с чего бы начал разговор на высшем уровне. Всего одной фразой президент России буквально уничтожил своего украинского коллегу и одержал победу в этой необъявленной схватке.
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Владимир Зеленский может рассчитывать на поздравления только после того, как будет достигнут прогресс в мирном процессе на востоке Украины, отмечал ранее Владимир Путин. Пока, судя по всему, украинский лидер не заслужил к себе серьезного отношения.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Так, во время прямой линии президент России кратко, но очень емко оценил своего украинского коллегу. "Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве, где-то в 2000-х годах. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, это трагедия", – рассказал Владимир Путин.

"Представляю как Зеленскому неприятно слышать все то, что о нем думает Путин. Удел Владимира Александровича только анекдоты про себя травить. Актером он был хорошим, но шутки кончились, – оценил высказывание российского лидера член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

В разговоре с "Дни.ру" эксперт отметил, что время шуток действительно ушло в прошлое в тот самый момент, когда новый президент Украины спровоцировал обострение гражданской войны. "ВСУ усилили стрельбу по Донбассу. Зеленский обещал остановить войну, но вместо этого съездил на фронт, дал отмашку и война из вялотекущей перетекла в активную фазу", – подчеркнул Манукян.

В этом плане он полностью продолжает агрессивную политику своего предшественника. "Если Порошенко был кровавым кондитером, то, если так пойдет дальше, Зеленский станет кровавым клоуном", – уверен эксперт.

"Лишь по счастливой случайности не погибают пока люди", – заметил Манукян. "Но если Владимир Александрович не успокоится, то есть вероятность, что ему дадут по зубам также как в 2008 году дали Саакашвили в Грузии", – подчеркнул он.

Ситуация, с которой имеет дело Владимир Зеленский, принципиально отличается от той, в которой действовал Петр Порошенко, поэтому слова о трагедии на Украине новому украинскому лидеру стоит воспринимать еще и как грозное предупреждение. "Пусть не забывает, что на Донбассе теперь живут и граждане России и на их защиту в любой момент могут быть официально активизированы российские Вооруженные силы", – заключил Вадим Манукян.

Автор: Геннадий Куприянов20 июня 2019, 21:59

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
Ответить
Ответ на вопрос Ольги:"Кто такой Гончар, и что за новая концепция?,и где ее найти?"
Лада Карина Ворожея
<цензура>=DKwjnVDriXI

П.С.
Обидеть великого Гончара может любая светская псина!
И так Концепция
А - Мир Денег не может подавлять духовность и привязывать банкноты к коду 666
Б - Чиновник не служит слепо Государственной Машине, а имеет уши и слушает повеление Царя.
В - Женщина на Машинка для Абортов, а Ева - Жизнь производитель деток.
Г - Экономика не должна быть Экономной и бояться Инфляции, а платить достойные пособия всем.
Д - Налоги должны быть Ступенчатые, с поправкой на меценатсво.
(Продолжение следует)

Меценат
Меценат — лицо, способствующее на добровольной и безвозмездной основе развитию науки и искусства, оказывающее им материальную помощь из личных средств.
Джигарханян
Ответить
ПУТЕН, УХОДИ ! НАДОЕЛ !!!
1

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