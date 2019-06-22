Соратник Порошенко размечтался о геноциде в Крыму

Украинский экс-чиновник Борис Бабин, который при Петре Порошенко занимал должность представителя президента Украины в Крыму, помечтал о проблемах российского полуострова. Он понадеялся на сложности природного характера и намекнул на возможные теракты.

Годы с момента приобретения Украиной независимости идут, а некоторым тамошним политикам наибольшее наслаждение доставляет не развитие собственной страны, а мечты о проблемах в соседней. Входит в их число, судя по всему, и бывший представитель Петра Порошенко в Крыму.

В эфире телеканала UATV он помечтал о том, как водная блокада российского полуострова приведет к катастрофическим последствиям из-за естественных причин. "Сейчас Крым входит в сухой период, на ближайшие годы следует ожидать уменьшения количества атмосферных осадков – таков прогноз на ближайшие пять-семь лет", – цитирует издание "ПолитНавигатор" экс-чиновника.

Он отметил, что столкнувшись с отсутствием воды в Северо-Крымском канале – Украина перекрыла его со своей стороны, чем спровоцировала потопы в ближайших украинских селах и едва не вызвала эпидемию смертельных болезней в регионе, – местные власти начали искать способ решения проблемы. Они перенаправляли водные запасы из гор в регионы, а также активно использовали подземные источники. Все эти возможности исчезнут в случае сильной засухи, уверен Бабин.

Таким образом, мечтает бывший чиновник, российский полуостров лишится воды вообще. "Естественно, о рисоводстве, разводе рыбы следует забыть от слова "вообще". Также предприятия химии северного Крыма и ряд других, "завязанных" на большое количество технической воды, просто прекратят свою деятельность", – поделился своими фантазиями Бабин.

Все это, по его словам, приведет также к социальным изменениям – население Крыма начнет стремительно сокращаться. "Скорее всего, через несколько лет там появятся города-призраки", – заявил политик.

Впрочем, не только на природные катаклизмы надеется Борис Бабин. Он намекнул на теракты, которые могут произойти на российском полуострове. "Если завтра что-то случается на трубопроводе, на буровой или в газовых хранилищах, для экономики оккупанта в Крыму коллапс наступает в течение нескольких месяцев, в зависимости от времени года. Зимой это будет быстрее", – помечтал экс-чиновник.

Отметим, украинская сторона уже устраивала диверсии с целью навредить жителям полуострова. Так, активисты подорвали опоры линий электропередачи, чтобы обесточить Крым. В итоге энергию в регион стали доставлять с материковой части России, а проблемы с электричеством возникли уже на Украине.