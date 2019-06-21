Соратники Зеленского нелепо оправдались за нарушение закона
Эксперты отмечали, что украинская политическая жизнь за все годы с обретения страной независимости строится по весьма похожему сценарию, в котором народ вручает власть человеку, на которого возлагаются надежды на кардинальные перемены, после чего он достаточно быстро начинает разочаровывать своих сторонников и делать ровно обратное тому, чего от него ждут. Не смог избежать попадания в подобную ситуацию, судя по всему, и Владимир Зеленский.
Неклоторые украинцы начали сомневаться, что политик, говоривший о безусловном верховенстве закона, устоит перед соблазном получить больше власти, чем ему положено. Так, на странице украинского Совета судей в Facebook было опубликовано заявление главы организации Олега Ткачука о том, что президент Украины оказывает давление на служителей Фемиды.
"Сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей", – рассказал Ткачук. Такое поведение, подчеркнул он, подрывает самостоятельность судебной системы страны.
Ответ окружения Владимира Зеленского оказался необычным. Вместо попыток объяснить происходящее, заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка принялся угрожать строптивому судье.
"Это абсолютная глупость. Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... За свои слова он должен ответить. За эту ложь, которую он распространяет против президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", – цитирует RT соратника Владимира Зеленского.
Он добавил, что Ткачук может мстить украинскому лидеру за идею пересмотреть результаты судебной реформы. Дескать, некие заинтересованные лица решили дать понять Владимиру Зеленскому, что в эту сферу лучше не лезть, иначе сильно пострадает его репутация. Кто прав в этой ситуации сможет показать только время.
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