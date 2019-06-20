Зеленскому устроили выволочку после хамства в адрес Путина
Вместо хамских выпадов в адрес Путина Зеленскому следует
выйти на разговор с президентом России без посредников и найти пути к миру. С
таким заявлением в эфире ток-шоу "Украинский формат"
выступил бывший министр транспорта и глава охраны экс-президента Виктора Ющенко
Евгений Червоненко.
Переговоры с Россией, подчеркнул он, это не предательство и не унижение, как считает бывший лидер Незалежной Петр Порошенко. "Надо выкручивать из любой ситуации, даже если ты в реанимации, свои интересы и интересы Украины", – заявил Червоненко.
По его словам, Москва научилась жить под санкциями, а западный бизнес активно работает в России несмотря на ограничения западных стран. В пример экс-чиновник привел открытие в Московской области нового завода одного крупного германского автопроизводителя.
"Русские научились жить под санкциями. А мы говорим эту мантру. Мы продолжаем играть в чью-то игру", – прокомментировал Червоненко политику Зеленского.
Путин -У нас с Украиной много чего общего.— Андрей Юрич ❤️��⚽️ (@Andrey_sawa) 2 мая 2019 г.
Зеленский-У нас с Россией нет ничего общего.
*Вопрос:
Так что у нас общего ���� ����❓
После победы на выборах новый президент изо всех сил пытался казаться серьезным политиком, который настроен на жесткий разговор с Москвой. Зеленский в грубой форме комментировал выдачу российских паспортов жителям Донбасса, а на днях озвучил слова, которые в первую очередь сказал бы Владимиру Путину при личной встрече.
В интервью немецкому изданию Bild он заявил, что первым делом затронул бы вопрос территориальной принадлежности некоторых регионов. "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина", – озвучил Зеленский свои слова для встречи с Путиным.
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