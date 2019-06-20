Зеленскому устроили выволочку после хамства в адрес Путина

Президента Украины Владимира Зеленского настоятельно призывают найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что жесткую риторику нового лидера Незалежной в адрес Москвы поддерживает далеко не вся украинская политическая элита.



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