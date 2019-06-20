Зеленский показал на камеру самое сокровенное
Прогулка по рабочему пространству Владимира Зеленского началась
внезапно, когда он стал рассказывать журналистам о планах на
президентском посту. Украинский лидер признался, что в многочисленных кабинетах здания
на Банковой улице в центре Киева можно сойти с ума.
Глава государства показал корреспондентам свое рабочее место и вспомнил, что в отдельной комнате есть "прикол". Зеленский отвел их в помещение, где есть умывальник и парикмахерское кресло.
"Это прикольная вещь!" – отметил политик. Правда, этими удобствами, по словам президента Незалежной, он еще не пользовался: "Душ можно принять и дома..."
Между тем украинские избиратели начали сомневаться в способности нынешнего лидера руководить страной. По мнению многих, Зеленскому не хватает серьезности.
Шквал критики в свой адрес глава государства вызвал, пробежав через фонтан в Мариуполе. Это произошло на Театральной площади, где вокруг Зеленского собралась толпа. Общаться с людьми, отвечая на вопросы, бывший юморист не пожелал и вместе с охраной бросился наутек через работающий сухой фонтан.
На фоне таких выходок рейтинг его партии "Слуга народа" продолжает падать. Согласно социологическим опросам, поддержать пропрезидентскую политическую силу готовы 47,5% украинцев. При этом за самого Зеленского отдали голоса 73% граждан страны.
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