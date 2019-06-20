"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
Так называемый Киевский патриарх Филарет (Денисеко), который
большинство ортодоксальных иерархов считают раскольников, объявил о
восстановлении своего патриархата и выходе из Православной церкви Украины
(ПЦУ), созданной на закате президентства Петра Порошенко.
Тогда Филарет поддержал Порошенко, но после поражения экс-президента на выборах соратники стремительно начали от него отворачиваться. Ранее от Порошенко открестился премьер-министр Владимир Гройсман и чиновники рангом поменьше.
Для ПЦУ Порошенко сумел выбить томос об автокефалии (независимости) от Константинопольского патриархата. На созванном в Киеве соборе Филарет отверг томос и попросил поддержки у лидера Незалежной Владимира Зеленского.
По всей видимости, речь идет об элементарной борьбе за власть. По словам главы ПЦУ митрополита Епифания, Филарет не имеет поддержки в автокефальной церкви. Такое положение дел явно не по душе старому раскольнику, который на протяжении многих лет возглавлял так называемый Киевский патриархат. Быть на вторых ролях он не привык.
К обострению борьбы среди украинских раскольников эксперты отнеслись с изрядной долей иронии. Так, политический аналитик Борис Рожин (Colonel Cassad) назвал происходящее "эпичной клоунадой". "Теперь он (Филарет. – Прим. ред.) откололся от тех раскольников, вместе с которыми он в прошлом году получал томос и объявил, что будет создавать/восстанавливать свою церковь", – написал эксперт в своем блоге.
Намерение Порошенко создать объединенную украинскую церковь привело к обратному, количество раскольников только увеличилось, констатировал Рожин. "Новости на эту тему без смеха читать просто невозможно", - резюмировал он.
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