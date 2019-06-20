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Политика

"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Старания бывшего президента Украины Петра Порошенко создать независимую православную церковь терпят крах. Бывшие соратники отказываются иметь дело с детищем политика – так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ). На поместном соборе в Киеве по детищу Порошенко был нанесен сокрушительный удар. 
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Так называемый Киевский патриарх Филарет (Денисеко), который большинство ортодоксальных иерархов считают раскольников, объявил о восстановлении своего патриархата и выходе из Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на закате президентства Петра Порошенко.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Тогда Филарет поддержал Порошенко, но после поражения экс-президента на выборах соратники стремительно начали от него отворачиваться. Ранее от Порошенко открестился премьер-министр Владимир Гройсман и чиновники рангом поменьше.

Для ПЦУ Порошенко сумел выбить томос об автокефалии (независимости) от Константинопольского патриархата. На созванном в Киеве соборе Филарет отверг томос и попросил поддержки у лидера Незалежной Владимира Зеленского.

По всей видимости, речь идет об элементарной борьбе за власть. По словам главы ПЦУ митрополита Епифания, Филарет не имеет поддержки в автокефальной церкви. Такое положение дел явно не по душе старому раскольнику, который на протяжении многих лет возглавлял так называемый Киевский патриархат. Быть на вторых ролях он не привык.

К обострению борьбы среди украинских раскольников эксперты отнеслись с изрядной долей иронии. Так, политический аналитик Борис Рожин (Colonel Cassad) назвал происходящее "эпичной клоунадой". "Теперь он (Филарет. – Прим. ред.) откололся от тех раскольников, вместе с которыми он в прошлом году получал томос и объявил, что будет создавать/восстанавливать свою церковь", – написал эксперт в своем блоге.

Намерение Порошенко создать объединенную украинскую церковь привело к обратному, количество раскольников только увеличилось, констатировал Рожин. "Новости на эту тему без смеха читать просто невозможно", - резюмировал он. 

Автор: Иван Поляков20 июня 2019, 19:56
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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Духовный Свет Евангелия

Отец Матвей 1 серия - Мелодрама | Фильмы и сериалы - Русские мелодрамы
<цензура>=YjxbJ0oEysw

"Священник Матвей с семьей приезжает в небольшой городок, куда он назначен на приход. На первый взгляд, жизнь здесь идет тихо-мирно по налаженной колее. Но впечатление это обманчиво: за тихим фасадом скрываются страшные тайны, и многие жизни рушатся, потому что люди здесь привыкли закрывать на всё глаза.
Отцу Матвею предстоит в одиночку разобраться, что же происходит в городе на самом деле, и, распутывая сложнейшие головоломки, привнести сюда свет..


М у д ___ 20.06.19 20:57
Жаль матвея не грохнули кадилом_по_башке

Духовный Свет Евангелия 20.06.19 21:02
Спасибо за отзыв.
Пусть вашу мрачную беспросветную жизнь осветит свет учения Христа!

М у д ___ 20.06.19 21:03
А где он этот Христос ?

Духовный Свет Евангелия 20.06.19 21:05
На Кресте висит распятый братьями иудеями!

М у д ___ 20.06.19 21:05
Так сними

Духовный Свет Евангелия 20.06.19 21:05
Христос на Небе и он с нами!

М у д ___ 20.06.19 21:06
На небе ?
Че он там делает ?

Духовный Свет Евангелия 20.06.19 21:11
Вечное пребывание Святой Троицы - Небесный Иерусалим.
ГОРНИЙ МИР !
<цензура>

П.С.
Опять в 21 веке нападают безбожники в комментариях на Церковь
СЕВА
Ответить
Хохлаина - это один большой ПОЗОР
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