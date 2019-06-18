Ждущий суда Порошенко упал в ноги Зеленскому

Погрязший в уголовных делах бывший лидер Украины Петр Порошенко набивается в друзья к главе Незалежной Владимиру Зеленскому. В окружении экс-президента неожиданно решили отказаться от критики нового руководства страны.



О решении отказаться от критики Зеленского объявили в избирательном штабе партии Порошенко "Европейская солидарность". Ранее политическая сила именовалась "Блоком Петра Порошенко", БПП.



Как заявил сотрудник штаба в комментарии изданию "Украинская правда", критики Зеленского в партии не могут позволить, потому что избиратели воспримут ее негативно. Если соратники бывшего президента начнут порицать нового главу государства, то "Европейская солидарность" рискует потерять значительную часть электората.

Источник в партии отметил, что избиратели надеются на поддержку Зеленского со стороны Порошенко в трудную минуту. При этом политтехнологи бывшего президента по-прежнему стараются разыграть карту безвизового режима с ЕС и создания отдельной украинской православной церкви.

С примирительными и дружелюбными заявлениями в адрес Зеленского Порошенко последнее время выступает все чаще. В недавнем эфире на телеканале "Прямой" он заверил, что сделает все возможное для помощи новому президенту. Когда речь идет о национальных интересах, внутриполитическая борьба отступает на второй план, пояснил Порошенко.

Сразу понятно, что Порошенко накатил грамм 200 ) pic.twitter.com/dWgMOBIPnx — Верещагин П. А. (@pav_vereschagin) 16 июня 2019 г.

Создается впечатление, что потерпевший поражение на выборах экс-президент старается примазаться к новому руководству страны. Против Порошенко завели уже пять уголовных дел, не исключено, что он пытается заручиться покровительством Зеленского.

Экс-президента обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти. По словам бывшего замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, компромата Порошенко хватит не на один десяток уголовных дел. Он намерен добиваться ареста и заключения политика в следственный изолятор.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут в конце июля. По данным социологического центра "Социс", партию Порошенко готовы поддержать менее 8% граждан. Хотя два месяца назад, на президентских выборах, он набрал около 25% голосов.