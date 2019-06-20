Заявившего о купленном суде Порошенко отправили в тюрьму

После жуткого провала во время второго тура выборов президента Украины Петр Порошенко лишился доступа к основным каналам связи с избирателями. Напомнить гражданам о своих достижениях политик решил с помощью своей страницы в Twitter. Пользователи Сети встретили его довольно враждебно.

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