Заявившего о купленном суде Порошенко отправили в тюрьму
Лишившись должности главы государства Петр Порошенко решил остаться на вершине политической системы Украины, протащив в Верховную раду свою партию, которая после ребрендинга теперь называется "Европейская солидарность". Ее рекламой он и занялся на своей странице в Twitter.
"Мы вместе за пять лет заложили фундамент украинской государственности – армию, язык, веру. Сейчас пытаются нанести армии удар в спину, отменить закон о государственном языке, а решением купленного суда запретить украинскую церковь. Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. "Европейская солидарность" – политический спецназ, способный защитить наше государство", – написал Петр Порошенко.
Ми разом за 5 років заклали фундамент української державності – армію, мову, віру. Зараз намагаються армії нанести удар в спину, скасувати закон про державну мову, а рішенням купленого суду заборонити українську церкву.— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 июня 2019 г.
Примечательно, что под продажным судом, который якобы угрожает самобытной украинской религии, политик имеет ввиду попытку верующих оспорить церковный раскол. На Поместном соборе неканонической церкви могут объявить об отказе от автокефалии, которой так долго добивался Петр Порошенко, передает сайт ТВ Центр. Суд только принял иск канонической православной церкви о незаконности раскола, однако уже вызвал столь острую реакцию Петра Порошенко.
На украинских пользователей Сети его проникновенная речь не произвела должного эффекта. Чаще всего у бывшего украинского президента спрашивали, не выпил ли он перед тем, как сесть писать свое послание. Некоторые признали, что проблемы у их страны действительно есть, однако Петр Порошенко, по мнению комментаторов, является частью проблемы, а не тем, кто способен ее решить.
"Быдлота, для тебя только тюрьма, Петюня Шоколадная", "Вот же брехло", "Кто бы говорил", "Уймись, клоун", негодуют комментаторы. Причем "Дни.ру" приводят самые приличные обращения к бывшему президенту Украины – большинство из посланий простых украинцев просто невозможно процитировать из соображений приличия.
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