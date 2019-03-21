Порошенко взбесил украинцев бесстыдным хвастовством
Петру Порошенко томос в голову ударил, решили украинцы, прочитав пост своего лидера в соцсети Facebook. Глава государства рассказал, что в Хмельницкой области передал ударные беспилотники и другую технику армии Украины.
"Сегодня в Староконстантинове на Хмельнитчине передал нашим военным более 400 единиц вооружения и военной техники", – с гордостью сообщил украинский президент.
Читатели таким оборотам речи Петра Порошенко удивились. Передают деньги за проезд, отметили подписчики. "Порошенко передал! Лично! Сам купил на распродаже и привез в коробках Рошен", "В смысле, он их купил на те деньги, что украл из оборонки?", "Что означает "Порошенко передал"? Из своего собственного авиапарка или как? Космос на мозг давит, или томос в голову ударил?", – прокомментировали пост налогоплательщики.
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