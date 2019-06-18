Отбита наглая провокация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался своей поездкой по странам Европы для того, чтобы поднять уровень антироссийских настроений. В частности, политик устроил наглую провокацию с переговорами о разрешении конфликта в Донбассе.

Очень недолго Владимир Зеленский пробыл тем человеком, который воспринимался большинством жителей Украины как политик, способный мирно разрешить конфликт в Донбассе. Едва вступив в должность главы государства он показал, что в этом вопросе будет действовать в духе своего предшественника Петра Порошенко.

Первая заграничная поездка Владимира Зеленского в качестве президента Украины также подтвердила это предположение. Жалобы на Россию стали одной из главных тем, которую бывший шоумен озвучил и в Париже, и в Берлине. Желая сохранить имидж миротворца хотя бы в глазах европейских коллег, он заявил, что готов к мирным переговорам относительно ситуации в Донбассе, однако для этого должен быть выполнен ряд условий. Свои требования украинский лидер предъявляет как представителям ополчения Донецкой и Луганской областей, так и России.

Знакомые с ситуацией эксперты отметили, что подобные слова политика – не более чем провокация. Ведь "Даже год назад были достигнуты договоренности о необходимости разведения сил и средств и о введении режима прекращения огня", – цитирует НСН советника главы ЛНР и представителя политической рабочей группы на Минских переговорах Родиона Мирошника. Он напомнил, что именно Киев не выполнил ни одного пункта документа, что и помешало проведению дальнейших заседаний в нормандском формате.

"В данном случае это односторонние действия Украины, которые она должно пенять только на себя, если они не выполняются", – заметил советник главы ЛНР. Он напомнил, что требования о прекращении огня и разведении сил с линии соприкосновения постоянно транслируются и в рамках нормандского, и в рамках минского форматов. Мешает их выполнить именно позиция украинских властей.

Вызывают вопросы и требования президента Украины, которые никак не связаны с ситуацией в Донбассе. "Целый ряд моментов, на которые указал Зеленский, не относятся к "нормандскому формату", – подчеркнул Родион Мирошкин. В частности, это касается освобождения моряков, которых Киев использовал для провокации в Керченском проливе.

Таким образом, произнесенные в Европе громкие слова Владимира Зеленского о том, что он дескать готов к мирному процессу в Донбассе, однако этому мешают некие внешние силы, являются не более чем провокацией, рассчитанной на европейскую публику. Однако ее легко отбить тому, кто знает, как дела обстоят на самом деле.

Жители Авдеевки сообщили о прибытии в город до 15 съёмочных групп украинских телеканалов и подозрительных перемещениях автотранспорта 93 бригады. Это подтверждает подготовку Киева к масштабной провокации — Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) 16 июня 2019 г.

Отметим, это не единственный скандал, в который попал Владимир Зеленский во время своей поездки в Европу. Едва прилетев в Париж он назвал красивых девушек одним из главных "украинских брендов". Многие пользователи Сети увидели в этом намек на то, что молодые украинки вынуждены работать в сфере секс-услуг, а президент Украины якобы такое положение вещей одобряет.

А в Берлине у многочисленных зрителей все политические вопросы мигом испарились из головы, едва они стали свидетелями приступа у Ангелы Меркель. Канцлера Германии стало заметно трясти когда она стояла рядом с Владимиром Зеленским в ожидании гимна. Многие пользователи Сети не на шутку перепугались за здоровье политика, а сам президент Украины галантно делал вид, что ничего необычного рядом с ним не происходит.

Кому-то это показалось неплохой метафорой ситуации в Донбассе. Дескать, украинские силовики устраивают кровавые провокации, обстреливают мирное население Донецкой и Луганской областей, а президент страны тем временем смотрит в сторону и делает вид, что все в порядке. Для полноты картины не хватило только того, чтобы Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию, сострили сетевые шутники.