Украинские эксперты начали открыто задумываться, есть ли у Киева возможность вернуть Донбасс. Все больше факторов говорит о том, что новая власть приложила максимум усилий, чтобы это стало невозможным.

За пять лет, в течение которых подконтрольные Киеву силовики проводят силовую операцию против жителей Донбасса, последняя надежда на возвращение региона в состав Украины, кажется, окончательно исчезла. Это признают даже украинские эксперты.

"Система функционирует тогда, когда нас по прежнему связывают горизонтальные связи", – в эфире телеканала NewsOne подчеркнул философ и политолог Андрей Ермолаев. Однако все действия украинских политиков, пришедших к власти после государственного переворота, были направленны именно на то, чтобы нарушить эти точки соприкосновения.

"Экономическая блокада, линия фронта, информационная война сделали нас не просто враждующими, а превратили нас в разное. Мы стали разными", – цитирует издание "Политнавигатор" Андрея Ермолаева. На Украине не прекращается агрессивная пропаганда, благодаря которой радикально настроенные "патриоты Украины" откровенно презирают и считают своими врагами жителей Донецкой и Луганской областей. Подобный подход волей-неволей заставляет жителей Донбасса считать себя отдельным народом.

"Через пять лет открытый вопрос – действительно ли Донбасс вернется в Украину как часть Украины, или нам придется определяться как новому региону, политически организованному. Это вопрос уже не только прекращения войны, а вопрос будущего четырехмиллионого населения, наших соотечественников, которые делают новый выбор", – заключил Андрей Ермолаев.

