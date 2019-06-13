Запад призвал Зеленского к расправе над Порошенко

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В США политика обвинили в коррупции и призвали наказать по заслугам. В этом деле Запад готов оказать поддержку нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.



Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро Украины для расправы с политическими оппонентами, заявил на страницах The Washington Times отставной полковник армии США Уэс Мартин. Кроме того, бывший президент использовал ведомство для покрывательства бизнес-партнеров.



В 2016 году из списка подозрительных были вычеркнуты компании, связанные с коррупцией в Минобороны, утверждает издание. По словам Мартина, эти фирмы были связаны с семьей замглавы Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского – бизнес-партнера Порошенко.

Кроме того, утверждает автор колонки, бывший лидер Незалежной неплохо погрел руки на поставках в армию. "Правительство Порошенко получало выгоду на завышенных ценах вооружений", – утверждает отставной полковник.

По мнению автора материала, Запад должен вмешаться в расследование коррупционных преступлений бывшего украинского руководства. Мол, это поможет Зеленскому найти выведенные из страны за последние пять лет активы, а также привлечь к ответственности причастных к этому.

Зеленский сказал в Брюсселе главе Еврокомиссии Юнкеру, что он лучше, чем Порошенко. Хорошо бы теперь убедиться в этом на деле, а не только услышать на словах. Иначе получится, как в известном анекдоте: «Я лучше, чем Порошенко! - Чем лучше? - Чем Порошенко». И не более того. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 июня 2019 г.

На Украине в отношении Петра Порошенко возбуждено пять уголовных дел. Помимо прочего, его обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов уверяет: компромата на экс-президента хватит еще на десятки дел.