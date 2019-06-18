"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко

В жизни бывшего президента Украины Петра Порошенко произойдут большие перемены. По словам таролога Натальи Копневой, скоро бизнесмен получит шанс вновь оказаться у руля.

"У Петра Алексеевича сейчас не самый лучший период в жизни, все навалилось разом. Но этого и следовало ожидать, так как недовольных его работой огромное количество, а друзей – единицы. Когда Порошенко был у руля, "единомышленники" окружали его, но после ухода с поста президента их ряды стали уменьшаться", – рассказала "Дни.ру" таролог, парапсихолог Наталья Копнева.



Ближайшие полгода будут полны проблем. И, в принципе, Порошенко и сам понимал, что события будут разворачиваться по такому сценарию. Тем не менее бывший глава Украины не теряет веры, что ситуация нормализуется. Можно сказать, что он рвется в бой и верит даже в чудо. На самом деле перед ним открыты дороги, и он может найти новые сферы для реализации себя.

Однако Петр Порошенко явно потерял веру в людей. Ему кажется, что вокруг один обман, что его окружают люди с нечистой совестью, – он разочарован происходящим. Петр Алексеевич опасается, что останется совсем один.

Карты не показывают, что он попадет в тюрьму. Имея огромный потенциал и оставшиеся связи, он, скорее всего, отвоюет свои позиции. Вероятность положительного исхода в его делах высока. Однако в раскладе есть интересный момент: Таро показывают, что он останется у власти и через некоторое время может опять оказаться у руля.